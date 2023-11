‘The Legend of Legacy HD Remastered’ ha finalmente una data di uscita. NIS ha rilasciato anche il Gameplay Trailer del gioco.

The Legend of Legacy HD Remastered è in arrivo su Nintendo Switch, PS4, PS5, e Steam il 22 marzo 2024! Il gioco targato NIS ha dunque finalmente una data di uscita, rilasciata insieme al Gameplay Trailer che ne svela già ampiamente la grafica. Del resto, The Legend of Legacy HD Remastered propone il classico sistema di combattimento RPG con un tocco di novità. Tra queste, un sistema di combattimento su più livelli e l’utilizzo di formazioni e posizioni per assegnare ruoli di combattimento flessibili invece di classi fisse. Padroneggiare queste nuove caratteristiche permetterà di avere la meglio sul campo di battaglia.

The Legend of Legacy HD Remastered, la storia

Scoperta dieci anni fa, l’isola di Avalon è avvolta nel mistero. Si dice che il continente sia stato forgiato dagli dei e dagli elementali e che ospiti molti tesori favolosi dagli immensi poteri. Numerose anime coraggiose hanno tentato di avventurarsi e indagare nelle terre di Avalon. Sarai tu il prossimo? Segui le storie di sette eroi mentre scoprono terre inesplorate per realizzare i loro desideri unici. Ognuno di loro ha le proprie abilità e storie da raccontare. Gestisci le formazioni di battaglia e dai istruzioni sui ruoli di combattimento specifici per avere la meglio in battaglia e conquistare la vittoria. Utilizza l’antico potere degli elementali forgiando contratti durante la battaglia per richiamare potenti abilità. Parti per un viaggio epico!

Qualche curiosità

Nel team che ha lavorato a The Legend of Legacy HD Remastered troviamo l’illustratore Tomomi Kobayashi, il famoso compositore Masashi Hamauzu, lo scrittore Masato Kato, il game designer Kyoji Koizumi e Masataka Matsuura.

I viaggi degli eroi sono sette. Ogni personaggio di The Legend of Legacy HD Remastered ha infatti una propria motivazione per esplorare Avalon e un proprio finale. Gioca nei panni di ogni personaggio per vedere come si svolgono le loro storie!