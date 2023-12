ATLUS ha condiviso un nuovo dietro le quinte di ‘Persona 3 Reload’, il secondo episodio di una serie di video dedicati ai doppiatori.

C’è un nuovo video dietro le quinte di Persona 3 Reload pubblicato da ATLUS sul canale ufficiale di YouTube. Si tratta del secondo episodio di una serie di video che punta i riflettori sugli acclamati attori che prestano la propria voce ai personaggi del gioco. Non a caso, si intitola Reloaded: Le Voci di Persona 3. Il nuovo video include sia doppiatori veterani di Persona che nuove reclute del franchise: Justine Lee (Ken Amada in Persona 3 Reload), Cindy Robinson (Ken Amada nel franchise di Persona), Suzie Yeung (Fuuka Yamagishi in Persona 3 Reload), Dawn M. Bennett (Aigis in Persona 3 Reload) e Karen Strassman (Aigis nel franchise di Persona).

I membri del cast discutono dei personaggi e dell’esperienza di doppiaggio, così come del significato di far parte della serie di Persona, dei loro pensieri sulla community e altro ancora. «Al tempo, era un contesto abbastanza sopra le righe. – dice Cindy Robinson nel video – La recitazione non venne internalizzata fino a diverso tempo dopo. Credo che Persona sia stato un pioniere al riguardo. Una delle cose migliori di questo cast è che ci conoscevamo già quasi tutti, per cui è facile capire dove inserirsi. Dopotutto, le scelte attoriali sono come accordi. Mettiamola così: l’obiettivo è suonare certe note complementari alle altre che formano l’accordo».

I doppiatori introducono brevemente anche i loro personaggi e come hanno lavorato per renderli al meglio. «Ciò che adoro di tutta la serie – continua Cindy – è la profondità delle emozioni. Non credo di aver mai concluso una sessione di registrazione di Persona senza il volto rigato di lacrime». «È una storia che ti cambia – chioda Dawn M. Bennett – ma anche il cast».

Persona 3 Reload arriverà il 2 febbraio 2024 su Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Steam, PlayStation 5 e PlayStation 4. Persona 3 Reload sarà anche disponibile su Xbox Game Pass all’uscita.