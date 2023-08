Le amatissime bambole, protagoniste anche di una serie animata, diventano un videogioco che invita i piccoli giocatori in un mondo di amicizia e magiche avventure.

L’editore, sviluppatore e distributore globale di videogiochi Merge Games annuncia il lancio di Cry Babies Magic Tears: The Big Game. Il nuovo videogame, in collaborazione con l’azienda di giocattoli IMC Toys, sarà disponibile in digitale su Nintendo Switch, PlayStation 4 e 5, Xbox Series X|S e PC a partire dal 22 settembre. Le amatissime bambole del brand, già protagoniste di una serie di successo, prendono dunque vita nel loro primo videogioco. Le versioni fisiche del gioco per Nintendo Switch e PlayStation® seguiranno il lancio digitale, raggiungendo gli scaffali dei rivenditori – inclusi Signature Edition Games – dal 29 settembre.

Con più di 4,5 milioni di fan e oltre 10 milioni di unità vendute globalmente negli ultimi due anni, Cry Babies è una delle linee di giocattoli per bambine più amate in Europa e negli Stati Uniti. Numeri che si confermano anche per la serie animata che, giunta alla sua sesta stagione, vanta oltre 5,5 miliardi di visualizzazioni complessive su YouTube, Netflix, Amazon Prime. Per gli appassionati, dunque, sarà possibile avventurarsi con Lady, Coney, Dreamy e i loro amici in un emozionante torneo attraverso più mondi, ispirati alla serie Cry Babies.

Da Valle Biberon alla Montagna Fantasy, da Tutti Frutti Beach all’Icy World e infine su un nuovo pianeta, Planet Tear. Lungo la strada si giocherà a nascondino, si ballerà, si esploreranno labirinti e risolveranno puzzle. In palio, il leggendario Ciuccio D’Oro. Nonostante il luccicante premio, le Cry Babies lavoreranno sempre insieme per aiutarsi a vicenda ad avere successo.

Cinque curiosità per conoscere ‘Cry Babies Magic Tears: The Big Game’

Come abbiamo detto, Cry Babies Magic Tears: The Big Gamesi basa sulla serie di successo e i giocatori potranno ‘incontrare’ i personaggi più amati. Inoltre, sarà possibile nonché esplorare luoghi familiari come Valle Biberon, la Montagna Fantasy, Tutti Frutti Beach, l’Icy World. Il videogioco, inoltre, offre minigiochi con cui mettersi alla prova: attività divertenti per progredire, tra cui nascondino, labirinti, puzzle, balli, scattare foto e persino fare il bagno.

Il principio di base è l’amicizia. Le Cry Babies amano i loro amici, basta quindi usare un secondo controller e due giocatori possono cooperare per raddoppiare il divertimento. E attraverso le stelle rosa da raccogliere lungo il percorso si possono personalizzare i personaggi acquistando nuovi vestiti. Infine, tutte le scene della storia sono animate e doppiate proprio come nella serie TV, quindi i giocatori avranno la sensazione di prendere parte a un episodio interattivo completamente nuovo.

