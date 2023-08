Nuovi giochi, serie animate ed eventi in tutto il mondo: tutte le novità svelate durante Pokémon Presents 2023.

L’8 agosto The Pokémon Company International ha trasmesso Pokémon Presents, annunciando tutte le prossime novità del franchise. Non poche, considerando l’ormai trasversalità dell’universo Pokémon che va dall’ambito videoludico alle carte collezionabili, senza dimenticare gli eventi. Pokémon Presents ha preso il via, infatti, proprio dai prossimi Campionati Mondiali Pokémon 2023, che si svolgeranno per la prima volta in Giappone – a Yokohama – dall’8 al 14 agosto. Per l’occasione, sarà possibile visitare il Pokémon Center dei mondiali più grande del mondo, una nave da crociera tematica (la Pokémon Trainer Cruise) e ottenere prodotti esclusivi in anteprima.

L’11 agosto, inoltre, a Yokohama si terrà l’anteprima della serie animata breve Pokémon: Verso la cima. La storia segue le vicende di Ava e del suo Pokémon compagno, Oddish, mentre si fanno strada per eccellere nel mondo delle lotte competitive del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon. Il primo episodio della serie sarà disponibile l’11 agosto anche sul canale YouTube Pokémon ufficiale.

Detective Pikachu: il ritorno e gli altri videogiochi

Tornerà poi il Pikachu «più sfrontato» del mondo. Anzi, per descriverlo con le parole usate durante Pokémon Presents, un detective «un po’ rude, sfrontato e alimentato a caffè». Stiamo parlando ovviamente di Detective Pikachu: il ritorno, in arrivo esclusivamente per console Nintendo Switch il 6 ottobre 2023 e ora disponibile per il preordine.

Questo nuovo titolo vede come protagonisti l’unico e inimitabile Detective Pikachu e il suo fedele compagno Tim Goodman. Con l’aiuto di molti altri Pokémon, Tim e Pikachu collaborano per risolvere una serie di accadimenti misteriosi che si stanno verificando a Ryme City, un luogo in cui esseri umani e Pokémon convivono in armonia.

Altre novità annunciate riguardano Pokémon GO (l’evento globale è atteso per il 26 e il 27 agosto, tra le novità l’apparizione di Diancie), Pokémon Sleep, Pokémon UNITE (sono in corso eventi per il secondo anniversario, verrà introdotta una nuova modalità di lotta), Pokémon Masters EX e Pokémon Café ReMix. Inoltre, The Pokémon Company International ha annunciato che oggi usciranno il videogioco di successo Pokémon Trading Card Game su Game Boy – Nintendo Switch Online e Pokémon Stadium 2 su Nintendo 64 – Nintendo Switch Online. Annunciata anche la serie Pokémon Orizzonti, con protagonisti Liko e Roy, in arrivo prossimamente.

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto: le novità

Le novità più attese hanno tuttavia riguardato i contenuti scaricabili per Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto: guardiamoli nel dettaglio.

La prima parte dell’avventura de Il tesoro dell’Area Zero, i contenuti scaricabili in arrivo per i videogiochi di successo Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, è in arrivo il 13 settembre 2023. Nella Parte I: La maschera turchese, i giocatori visiteranno Nordivia in gita scolastica, dove potranno unirsi a un progetto di studio all’aperto organizzato in collaborazione tra la loro accademia e un altro istituto. I giocatori avranno l’occasione di incontrare Pokémon mai visti a Paldea e di svelare i misteri che si nascondono dietro a una vecchia leggenda tramandata a Nordivia. I dettagli sulla Parte II: Il disco indaco saranno rivelati prossimamente.

Uno speciale evento nel gioco intitolato Ecco Mew e Mewtwo! sarà inoltre disponibile in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, segnando così il debutto del Pokémon misterioso Mew e del Pokémon leggendario Mewtwo a Paldea. A partire dall’8 agosto fino alle 14:59 (UTC) del 18 settembre 2023, i giocatori potranno aggiungere Mew alla propria squadra inserendo la password GETY0URMEW nel menu Dono Segreto. Inoltre, uno speciale evento Raid Teracristal si terrà dalle 00:00 (UTC) del 1 settembre 2023 alle 23:59 (UTC) del 17 settembre 2023. Nel corso di questo evento, i giocatori avranno l’occasione di affrontare e catturare un Mewtwo con l’Emblema della Forza Assoluta.

Pokémon: Venti di Paldea

The Pokémon Company International ha annunciato infine l’arrivo di una nuova serie animata online intitolata Pokémon: Venti di Paldea, che mostrerà la regione di Paldea sotto una luce tutta nuova. Questa esclusiva serie originale segue le vicende di tre studenti dell’accademia (Ohara, Alik e Ohma) nel loro percorso di crescita e apprendimento mentre frequentano l’istituto. La serie Pokémon: Venti di Paldea sarà disponibile prossimamente sul canale YouTube Pokémon ufficiale.