I Campionati Mondiali di Pokémon 2023 iniziano l’11 agosto a Yokohama: tutti i link e gli orari per seguirli in streaming.

Sono finalmente iniziati i Campionati Mondiali Pokémon 2023, il più importante evento Pokémon competitivo dell’anno. I giocatori di videogiochi Pokémon, Pokémon GO, Pokémon UNITE e del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC) più forti al mondo si riuniscono per competere per diventare i migliori. I fan possono sintonizzarsi con trasmissioni in diretta su Twitch. I livestream da Yokohama, in Giappone, presenteranno incontri intensi e commenti di esperti per tutti e tre i giorni dell’evento. Concorrenti da tutto il mondo si batteranno per il titolo di Campione del Mondo Pokémon e per oltre 1.000.000 di dollari in premi.

La diretta streaming è caratterizzata da un main stage stream che trasmetterà la cerimonia di apertura di venerdì, seguita da incontri a rotazione per tutto il fine settimana e dagli incontri finali e dalla cerimonia di chiusura di domenica. Gli streaming del fine settimana sono:

Twitch.tv/Pokemon

Twitch.tv/PokemonTCG

Twitch.tv/PokemonGO

Twitch.tv/PokemonUNITE

Campionati Mondiali Pokémon 2023: orari dei programmi streaming

Pokémon TCG

Twitch.tv/PokemonTCG

Venerdì 11 agosto: 02.00 – 13.30 – Giorno 1 Sistema Svizzero

Sabato 12 agosto: 02.00 – 15.00 – Giorno 2 Sistema Svizzero, Top 8 e Top 4

Domenica 13 agosto: 03.00 – 07.00 – Scontri finali per tutte le 3 divisioni Pokémon TCG su Twitch.tv/Pokemon



Pokémon VGC

Twitch.tv/Pokemon

Venerdì 11 agosto: 02.00 – 13-30 – Giorno 1 Sistema Svizzero

Sabato 12 agosto: 02.00 – 15.00 – Giorno 2 Sistema Svizzero, Top 8 e Top 4

Domenica 13 agosto: 07.00 – 10.00 – Scontri finali per tutte le 3 divisioni Pokémon VGC su Twitch.tv/Pokemon



Pokémon GO

Twitch.tv/PokemonGO

Venerdì 11 agosto: 02.00 – 11.00 – Fase a gironi

Sabato 12 agosto: 02.00 – 10.00 – Fase a gironi fino alla Top 2

Domenica 13 agosto: 02.00 – 11.00 – Grande Finale



Pokémon UNITE

Twitch.tv/PokemonUNITE

Giovedì 10 agosto: 02.00 – 13.00 – Gioco di gruppo

Venerdì 11 sabato: 02.00 – 14.00 – Gioco a gironi



Cerimonia di chiusura

Twitch.tv/Pokemon

Domenica 13 agosto: 10.00 – 10.30