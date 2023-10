Ninna e Matti lanciano un contest online per decretare il campione italiano di ‘Twister Air’, la nuova versione del gioco.

Il celebre gioco cult Twister diventa Twister Air. Nato nell’effervescente periodo degli anni ’60, Twister ha sicuramente saputo conquistare il cuore di molte persone, diventando un’icona culturale celebrata in numerosi film e serie TV. Oggi, questo intramontabile classico si reinventa con una nuova edizione all’avanguardia: Twister Air fonde infatti l’energia tradizionale del gioco con l’interattività digitale.

Come funziona Twister Air? Il nuovo gioco sposta le classiche e divertenti mosse dal tappeto direttamente sugli schermi dei dispositivi smart, portando l’esperienza di Twister in una dimensione totalmente nuova. Per iniziare, basta scaricare l’app dedicata e indossare le fasce colorate dotate di sensori ai polsi e alle caviglie. La realtà aumentata trasferirà il gioco dal mondo fisico a quello digitale, dove i cerchi colorati sullo schermo guideranno i movimenti dei giocatori, sfidandoli a ritmo di musica e costringendoli a assumere pose sempre più comiche e complesse. Twister Air offre tre diverse modalità di gioco: da sfide uno contro uno a competizioni a squadre, fino alla modalità in solitaria, dove l’obiettivo è superare il proprio record personale.

Twister Air: la registrazione delle sessioni di gioco

Una delle caratteristiche più innovative e divertenti di Twister Air è la possibilità di registrare e salvare le proprie sessioni di gioco. I partecipanti potranno catturare le loro mosse più audaci, le risate e i momenti di gioia, creando ricordi indimenticabili da condividere con amici e familiari. Per celebrare questa rivoluzione, Hasbro ha sapientemente selezionato due ambassador d’eccezione rappresentati da What The Factory: le star del web Ninna e Matti saranno alle prese con colori e pose intricate in vista dell’evento di febbraio 2024 in collaborazione con Toys Center – insegna leader nel mercato del giocattolo e parte di PRG Retail Group – che incoronerà il campione italiano di Twister Air. Alla regia della campagna promozionale Lt Consulting, coadiuvata dalle agenzie Realz e Creative Futures, la unit di EssenceMediaCom specializzata sui contenuti per l’influencer marketing.

Ma le novità non finiscono qui: Twister Air sarà anche il protagonista di un tour natalizio in collaborazione con Toys Center, che coinvolgerà piazze di tutta Italia. Per conoscere il calendario completo e per ulteriori informazioni, è sufficiente visitare il sito Toyscenter.it.