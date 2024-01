Il nuovo set LEGO Ideas celebra l’iconica cabina rossa telefonica di Londra nell’anno del suo centesimo anniversario.

Sarà disponibile dal 3 febbraio il nuovo set LEGO Ideas dedicato alla Cabina Telefonica Rossa di Londra, un classico simbolo britannico conosciuto in tutto il mondo. Il nuovo set viene rilasciato proprio nell’anno in cui la cabina telefonica K2 celebra il suo centesimo anniversario. Si ispira ovviamente all’iconica struttura rossa e nera che rappresenta l’emblema per eccellenza di Londra.

Il set da esposizione è dotato di una porta apribile. Ha anche un mattoncino luminoso sul tetto che illumina la cabina telefonica K2 quando si preme sulla parte superiore. C’è poi un lampione a cui sono appesi due vasi di fiori e una strada con ciottoli. Questa evoca un senso di nostalgia e un legame duraturo con una città che fonde perfettamente storia e modernità.

Il set LEGO della cabina telefonica di Londra

Il set nasce da un progetto di John Cramp, di Leicester in Inghilterra, come parte del programma LEGO Ideas. Attraverso il programma, gli appassionati hanno la possibilità di proporre dei design che gli altri fan possono votare affinché diventino veri e propri set LEGO. Con un piacevole tocco che rende il set attuale, il design include anche un supporto per il telefono cellulare.

A proposito del nuovo set, Michael Smy, Head of Street di BT Group, ha dichiarato: «La cabina telefonica rossa K2 è vista come un’icona culturale britannica in tutto il mondo. Siamo lieti che il Gruppo LEGO celebri il centenario del suo design con questo modello. Arrivando fino a oggi, mentre le comunicazioni si sono evolute rapidamente, l’inconfondibile K2 continua a svolgere un ruolo nelle comunità attraverso il programma Adopt a Kiosk di BT. Mentre continuiamo a costruire la prossima generazione di reti di comunicazione, siamo orgogliosi che più di 7.200 cabine telefoniche siano già state adottate in tutto il Regno Unito. Riconvertite, tra le altre cose, in mini biblioteche e defibrillatori salvavita».