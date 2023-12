Sono stati lanciati all’inizio di dicembre: dedicati ad un pubblico adulto, sono due piccoli capolavori di tecnica e bellezza

Come unire la passione per la costruzione di set LEGO a quella per i treni, che accomunano molte persone di tutte le età: attraverso la bellezza lussuosa e senza tempo dell’Orient Express, il treno passeggeri a lunga percorrenza che un tempo collegava Parigi Gare de l’Est a Costantinopoli (l’odierna Istanbul), con il nuovo set LEGO Ideas Orient Express.

Un set fuori dall’ordinario, che ricrea fedelmente ogni dettaglio della celebre locomotiva: con 2.540 mattoncini per una costruzione luna 1 metro e 20, questo nuovo set promette di catturare l’essenza di uno dei mezzi di trasporto più iconici del mondo, rendendolo accessibile a tutti gli appassionati e collezionisti LEGO. Dalle carrozze art déco alla locomotiva, ogni componente è stato progettato con la massima attenzione per catturare l’estetica raffinata ed ottenere un effetto finale da “WOW”.

Il set è dedicato ad un pubblico di adulti (sulla scatola è indicato 18+) sia per la complessità della costruzione che per il suo essere alla fine un pezzo da esposizione: è comunque possibile accedere ai vari vagoni e ci sono anche delle minifigure associate al set, in vendita per 299.99 euro.

Set LEGO, il Museo di Storia Naturale è il più grande di sempre

Costa la stessa cifra, 299.99 euro, ma ha un numero molto più alto di pezzi il set Museo di storia naturale, lanciato sempre il 1 dicembre: si tratta di un’altra uscita molto attesa e veramente spettacolare, che riproduce in 4014 mattoncini un vero museo di storia naturale, compreso di scheletro di bronchiosauro che fa capolino dal tetto.

Si tratta del set modulare più grande mai offerto da Lego finora e comprende anche un planetario dettagliato del sistema solare e un diorama di una futura base spaziale. Fa parte della linea Icons ed è destinato, insieme ad altri set modulari, ad arricchire una ipotetica città di mattoncini LEGO.

Per appassionati di costruzioni (adulti) questi due set saranno un regalo di Natale indimenticabile!