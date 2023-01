‘La Grande Onda’ di Hokusai diventa un imperdibile set LEGO

Dall'1 gennaio è disponibile il set LEGO Art 'Hokusai: La Grande Onda', che vanta anche una colonna sonora ad hoc.

Il 2023 dei LEGO inizia con un set bellissimo e da collezione: è infatti disponibile dal 1 gennaio Hokusai: La Grande Onda, un ovvio tributo non solo a un artista iconico ma anche a uno dei capolavori d’arte giapponesi.

Il titolo corretto dell’opera è La grande onda di Kanagawa e si tratta di una xilografia in stile ukiyo-e resa pubblica per la prima volta tra il 1830 e il 1831. L’immagine ritrae il Monte Fuji in Giappone, nascosto da una grande onda. Ma come hanno dato nuova vita all’opera i creator della Lego? Il set di Lego Art vanta 1810 pezzi, alcuni particolarissimi proprio per riprodurre le linee e la profondità dell’artwork originale di Hokusai.

«Siamo emozionati. – ha dichiarato Annemette Baaskjær Nielsen, Designer della LEGO – I fan dell’arte e della cultura giapponese avranno la possibilità di immergersi nel progetto rilassante di ricreare l’iconica Grande Onda, catturata in un set LEGO Art».

Ma – specifica – il set «offre tanti modi di rilassarsi ai fan. Non solo costruire, ma anche capire l’opera e la sua composizione». Nel libretto di istruzioni troverete infatti dettagli, ma anche una colonna sonora di accompagnamento, da mettere in cuffia durante la costruzione. Il prezzo del set è di 99 euro e lo trovate qua.