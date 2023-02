Il nuovo set LEGO Ideas è dedicato ai BTS: ecco i dettagli

A partire da marzo è disponibile il nuovo set LEGO Ideas BTS Dynamite, tributo alla boyband icona del K-Pop. Scopriamolo insieme.

Un nuovo set, destinato a essere un must per gli appassionati, si aggiunge alla collezione LEGO Ideas. LEGO Group punta su una delle band iconiche del K-Pop, ovvero i BTS, a cui dedica il nuovissimo LEGO Ideas BTS Dynamite, in arrivo nel mese di marzo. Disegnato da due fan, presenta la band al completo ispirandosi al set del videoclip del singolo Dynamite. La hit globale ha superato quota 100 milioni di visualizzazioni per il video in meno di un giorno e 1 miliardo di visualizzazioni in soli otto mesi. Oltre che far volare il gruppo in vetta alla chart singoli negli USA.

Il set LEGO conta 749 pezzi, ricchi di dettagli che rispecchiano le scene del video musicale tra il negozio di ciambelle, il camioncino dei gelati e il negozio di dischi. Ogni edificio è completamente isolabile dal set e consente esperienze di gioco individuali. Ovviamente, non possono mancare RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook, per la prima volta in formato di minifigure LEGO.

BTS Dynamite / Foto LEGO ©BIGHIT MUSIC & HYBE. All Rights Reserved

Parlando del processo creativo, l’ideatore Jacob (21 anni da New York) ha detto: “Josh ha fatto il lavoro di costruzione e progettazione. Da grande fan dei BTS, gli ho detto cosa doveva esserci, quali dettagli erano più importanti. È stato un processo davvero divertente”. Josh (20 anni dall’Indiana) ha continuato, dicendo: “Jacob aveva la conoscenza dei BTS ed è stato in grado di dirigere la costruzione nel modo giusto. Ho guardato il video musicale più e più volte e ho cercato di catturare la sua essenza nei mattoncini LEGO. È stato folle quando il progetto è diventato virale online dall’oggi al domani”.

Who's ready for a brick-built megahit? 🕺



It's time to get creative with the LEGO Ideas BTS Dynamite Set!https://t.co/eWVxZhPg3n pic.twitter.com/hwVel3EkLo — LEGO (@LEGO_Group) February 16, 2023

Parlando dello sviluppo del set, Federico Begher, Head of LEGO Product Group, ha commentato: “Quando abbiamo visto il design colorato di Josh e Jacob sapevamo che sarebbe stato un successo. E la rapidità con cui hanno raggiunto le 10.000 visualizzazioni nella votazione di LEGO Ideas ne è stata la dimostrazione. I fan dei BTS hanno seguito il design ed era importante che fossimo il più fedeli possibile alla creazione originale. Il set mette in risalto la creatività, la passione e, soprattutto, il divertimento! Non vediamo l’ora di vedere i fan costruirlo e mostrarlo”.

Il set LEGO Ideas BTS Dynamite dovrebbe essere disponibile all’inizio di marzo 2023 a £ 89,99 / € 99,99 / $ 99,99 su www.LEGO.com/BTS e nei negozi LEGO.

Foto LEGO ©BIGHIT MUSIC & HYBE. All Rights Reserved