L’ultimo personaggio di ‘Tekken 8’ è Reina, da poco presentata da Bandai Namco: esperta di Taido e legata al clan Mishima.

Manca ancora un po’ all’arrivo di Tekken 8 (previsto per il 26 gennaio 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X), ma nel frattempo Bandai Namco ha annunciato l’ultimo personaggio del roster. L’occasione è stata l’evento Evo Tekken 8 Showcase: un trailer ha infatti svelato Reina come ultima combattente della nuova edizione del celebre gioco.

Un personaggio non proprio inedito. Come si legge sul blog ufficiale di PlayStation, Reina «è stata già ideata durante lo sviluppo della storia di Tekken 7 dieci anni fa. Ha un ruolo fondamentale nella storia di Tekken 8, The Dark Awakens. Nonostante il suo aspetto affascinante e alla moda, emana un carismatico senso del male, riflettendo la dualità del suo personaggio sia nella personalità che nello stile di combattimento». Anche se il trailer non lo specifica, Reina ha chiaramente connessioni con il clan Mishima.

Reina, la star del Taido

Il suo stile di combattimento è una lotta acrobatica che poggia le sue radici nel Taido, arte marziale giapponese creata nel 1965 dal maestro Seiken Shukumine. Sempre dal blog, emerge che Reina ricorre a «tecniche rapide e brutali». Tra queste, persino colpi agli occhi e graffi «che riflettono il suo carattere».

Uno speciale movimento – Sentai – le permette inoltre di avvicinarsi rapidamente, mentre con Unsoku sferrare attacchi potenti con un gioco di gambe agile. Inoltre, Reina ha in qualche modo acquisito tecniche come Wind God Fist e Spinning Demon, tipici del karate in stile Mishima, e possiede mosse una volta utilizzate da Heihachi.

L’obiettivo era sottolineare la dualità di Reina e – per differenziarsi un po’ dallo stile del clan Mishima – il team ha scelto di affidarsi al Taido. Per questo ha lavorato con Tetsuji Nakano, quattro volte vincitore del Taido World Championship. In termini grafici, Reina è stata invece disegnata da Mariko Shimazaki (ideatrice già di Kazumi e Josie per Tekken 7).