eSerie A TIM: due giornate di eventi tra formazioni e EA SPORTS eSupercup

eSerie A TIM: due grandi appuntamenti danno il via alla stagione competitiva del campionato virtuale di Lega Serie A.

Dopo il successo dei Road Show, la eSerie A TIM torna con due giornate di eventi e sfide emozionanti. Martedì 10 e mercoledì 11 gennaio gli Studi di via Deruta 20 a Milano vedranno il completamento delle rose delle 14 formazioni partecipanti e le prime sfide ufficiali che decreteranno il vincitore della prima edizione della EA SPORTS eSupercup.

Le formazioni che parteciperanno alla eSerie A TIM 2023 saranno: Bologna Fc 1909 eSports, US Cremonese eSports, Empoli Fc Esports, Fiorentina Esports, Hellas Verona FC eSports, Juventus Dsyre, US Lecce eSports, AC Monza Team eSports, U.S. Salernitana 1919 eSports, Sampdoria eSports, Sassuolo eSports, Spezia Esports, Torino FC eSports, Udinese eSports D-Link.

Martedì 10 gennaio saranno svelati i giocatori provenienti dal Draft, selezionati dalle 14 formazioni che prenderanno parte alla eSerie A TIM e saranno quindi formalizzate le rose definitive delle squadre. Mercoledì 11 gennaio, invece, verrà disputata la EA SPORTS eSupercup. Questa grande novità della stagione vedrà tutti i team affrontarsi in un torneo a eliminazione diretta. 12 squadre prenderanno parte al primo turno, mentre Torino FC eSports e U.S. Salernitana 1919 eSports scenderanno in campo a partire dagli ottavi di finale, in virtù del piazzamento in classifica al termine della scorsa stagione della eSerie A TIM.

I match saranno tutti in gara secca, tranne la Finale che prevede andata e ritorno. Le due giornate di eventi, così come gli aspetti organizzativi e produttivi dell’intera eSerie A TIM, saranno come sempre gestiti da Lega Serie A e Infront Italy, coadiuvati dal Tournament Organizer PG Esports.