Venezia, se la visiti potresti aver bisogno di una pistola ad acqua: ecco il motivo

E' tempo di gite fuori porta e Venezia è una delle mete più gettonate, fate attenzione alla presenza di qualcuno che potrebbe intralciare l'uscita

Nonostante la pioggia, è entrata ufficialmente la primavera che con il risveglio della natura è pronta a regalarci panorami mozzafiato. E’ arrivato il periodo delle gite fuori porta, una giornata lontano dalla routine e alla scoperta di posti e paesaggi mai visti. Venezia è una delle mete più gettonate: tra un giro in gondola e una passeggiata a piazza San Marco, i turisti potranno godere di una delle città più belle d’Italia.

Venezia, un regalo speciale per i turisti

Oltre ad essere uno dei posti più affascinanti e romantici dell’Italia, Venezia è da tutti conosciuta per essere popolata dai gabbiani che nella maggior parte dei casi non lasciano in pace i turisti che si apprestano a visitare la città.

Per limitare la situazione, gli albergatori hanno deciso di fare un regalo speciale ai clienti: una pistola ad acqua per respingere i gabbiani dai all’aperto. Si tratta di una soluzione originale che non reca danni all’animale in quanto specie protetta e allo modo fa divertire il turista.

I gabbiani sono un pericolo per le persone in quanto possono scaturire problemi di salute e igiene. L’informazione è arrivata direttamente da Francesco Boemo, esperto di igiene e ambiente che avrebbe dichiarato: “L’enorme numero di gabbiani oltre ad essere una presenza aggressiva e fastidiosa per le persone, rappresenta un problema per la salute e l’igiene, oltre che per gli edifici e l’ambiente”.

C’è un altro fattore da considerare e riguarda proprio la pistola ad acqua. A quanto pare, i gabbiani non amano l’arancione e così gli albergatori del Gritti Palace e l’Hotel Monaco & Grand Canal hanno distribuito agli ospiti pistole di quel colore.

Uno dei dipendenti di un hotel ha affermato che gli uccelli volano via non appena vedono gli strumenti dati ai turisti e spesso non c’è neanche bisogno di usarli.

FOTO: Shutterstock