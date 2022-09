Umbria, qui puoi prendere la patente da matto: come fare e dove si trova il borgo iconico dei matti

Avete mai sentito parlare del borgo iconico dei matti? Si trova in Umbria ed è un luogo dove la fantasia supera la realtà

L’Italia è un paese ricco di posti meravigliosi, dove la natura si unisce alla bellezza dei borghi e nasce l’incanto. I turisti vi arrivano da ogni parte del mondo per scoprire i tanti luoghi, alcuni più conosciuti e altri segreti. Oggi, vogliamo parlarvi dell’Umbria, una regione in cui è possibile prendere la patente da matto: si tratta di qualcosa di insolito ma suggestivo.

Umbria, il borgo iconico dei matti: di cosa si tratta

In Umbria vi sono molti borghi da visitare, dove rimarrete incantati non solo dalla bellezza del posto ma anche dall’ottimo cibo locale e le tante tradizioni della regione. Uno tra i paesi da non perdere è senza dubbio Gubbio, anche conosciuto come borgo dei matti.

Tutto nasce dalla Fontana del Bargello che si trova davanti al Palazzo nel centro del paese. Tale monumento è chiamato da molti come la Fontana dei Matti. La sua origine risale al ‘500 ma soltanto alcuni anni dopo è diventata famosa e nota per un evento che accade da quelle parti ed attira una miriade di turisti. La tradizione vuole che grazie alla fontana, chi vuole può prendere la Patente del matto.

Il rito nasce nel 1880 e per ottenerla sarà necessario fare tre volte il giro della Fontana. Tale pratica fa riferimento alle birate, i giri veloci intorno al pennone principale di Piazza Grande che si fanno durante la storica festa dei Ceri.

La patente è valida soltanto se uno degli abitanti di Gubbio fa la richiesta per il diretto interessato. Inoltre, bisognerà versare un contributo all’associazione Maggio Eugubino e sarà questa a rilasciare l’attestato tanto voluto.

In generale, Gubbio è un borgo pazzesco dove un paesaggio mozzafiato fa da cornice al centro storico medievale e ai vari monumenti presenti.

FOTO: SHUTTERSTOCK