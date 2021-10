Alto Adige, la strada più bella d’Italia che apre solo 4 mesi l’anno: quando percorrerla

È considerata la strada più bella d'Italia non a caso: il Passo dello Stelvio rappresenta una delle strade preferite dai motociclisti.

Si trova a 2758 metri di altitudine ed è costituita da 48 tornanti sul versante altoatesino e 36 su quello lombardo.

Il Passo dello Stelvio si trova al confine tra Alto Adige, Lombardia e Svizzera, nel parco naturale dello Stelvio sulle Alpi Retiche.

È stato costruito tra il 1822 e il 1825 dall’ingegnere Carlo Donegani e per via del territorio e delle condizioni climatiche è percorribile su ruote solo per 4 mesi all’anno: da giugno a settembre.

Il periodo in cui si mostra in tutta la sua bellezza ed è quindi piacevole percorrerlo è l’estate. Il passo dello Stelvio è anche una delle mete preferite degli amanti del trekking, di escursionismo e naturalmente di sport invernali

Foto: Shutterstock