Il 2023 di Tinder è stato caratterizzato da crescita personale, positività ed esplorazione di tutte le potenzialità.

Il report Year in Swipe di Tinder – rappresentante fedele delle tendenze, culture pop e atmosfere nel mondo degli appuntamenti – ha raccontato lo scenario del dating del 2023. Quest’anno è emersa un’atmosfera generale di positività e ottimismo, con i single concentrati sul miglioramento personale attraverso nuove connessioni umane. L’emoji più utilizzata su Tinder, il 🔛, simboleggia l’atteggiamento always on nell’approcciarsi a nuove esperienze.

La musica e la cultura pop hanno giocato un ruolo chiave nell’unire le persone, con brani delle iconiche pop star come Taylor Swift, Miley Cyrus e Rihanna che hanno segnato le playlist condivise su Tinder. Il 2023 è stato poi caratterizzato da una netta adozione della main character energy, dove i single sono diventati protagonisti della propria storia, abbracciando l’idea di vivere esperienze senza necessariamente focalizzarsi su un futuro definito nelle relazioni.

Due tendenze principali sono emerse: il Dating Not Attached To an Outcome (N.A.T.O) e il Dating for the Plot:

Il N.A.T.O dating riflette l’atteggiamento dei single meno concentrati sugli esiti delle relazioni e più interessati a godersi il percorso per conoscersi reciprocamente.

Il Dating For the Plot sottolinea l’attenzione verso la storia e l’esperienza stessa dell’appuntamento, piuttosto che puntare esclusivamente a un risultato specifico.

Melissa Hobley, Chief Marketing Officer di Tinder, ha commentato: «È entusiasmante vedere il 69% della Gen Z desiderare sfidare le norme del dating tradizionale, valorizzando il percorso rispetto al risultato».

Tendenze del Dating su Tinder nel 2023:

1. ALWAYS 🔛, l’EMOJI dell’Anno su Tinder. L’emoji 🔛 è stata usata globalmente per trasmettere l’apertura e l’entusiasmo nell’esplorare nuove connessioni.

2. Il N.A.T.O DATING: Essere Not Attached To the Outcome. Una grande percentuale di giovani single si è dichiarata aperta a qualsiasi tipo di relazione, evidenziando un’apertura mentale verso nuove connessioni senza vincoli.

3. DATING FOR THE PLOT con la Main Character Energy. L’approccio for the plot ha spinto i single a godersi l’esperienza dell’appuntamento senza focalizzarsi esclusivamente sul risultato finale.

4. Fare DATING NON È PIÙ DELULU. L’ottimismo è rimasto saldo, ma i single sono stati più consapevoli delle aspettative realistiche, riconoscendo i segnali di pericolo nelle relazioni.

5. IL TEMPO È IL BENE PIÙ PREZIOSO. La gestione degli appuntamenti è stata ottimizzata per massimizzare il tempo di qualità insieme, mentre la varietà nelle tipologie di incontri è aumentata.

6. IL GIRL POWER È UN VERO SUPERPOTERE. L’energia femminile ha spiccato, con artiste come Taylor Swift, Miley Cyrus e Rihanna che hanno influenzato le preferenze musicali sui profili.

Cosa è emerso su Tinder nel 2023: