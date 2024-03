Per gli abbonati premium in Italia e in altri 10 paesi selezionati a livello globale, sarà disponibile la versione beta per guardare video musicali su Spotify

Spotify, il noto servizio di streaming musicale, ha annunciato con entusiasmo il debutto della sua versione beta dei video musicali per gli abbonati Premium in 11 selezionatissimi paesi, tra cui l’Italia.

Questa nuova feature rafforza ancor di più il legame tra gli artisti e i loro sostenitori, e nuove vie di interazione e coinvolgimento. I videoclip musicali, che fecero la loro comparsa negli anni ’80, hanno completamente rivoluzionato il modo in cui gli artisti si connettono con i propri fan in tutto il mondo, trasformando le canzoni più amate in vere e proprie esperienze visive.

Spotify lancia i video musicali… ma non per tutti

Oggi, non solo rappresentano un modo essenziale per i fan di scoprire e apprezzare i propri beniamini, ma i video più iconici sono diventati parte integrante della cultura pop, in grado di influenzare stili e tendenze e dare un contributo anche estetico all’arte musicale.

Leggi anche: — ARRIVA L’ORACOLO MUSICALE DI SPOTIFY, COSÌ PUOI PROPORRE DOMANDE MISTICHE SULLA TUA VITA

La versione beta di Spotify per gli utenti con abbonamento Premium offre una selezione limitata di videoclip, che comprende le hit di alcuni artisti internazionali di spicco come Ed Sheeran, Doja Cat e Ice Spice… Gli utenti potranno vivere un’esperienza di ascolto ancora più coinvolgente e immersiva e sentirsi più connessi con gli artisti.

Come funziona la versione beta di Spotify?

I paesi scelti in tutto il mondo per la versione beta di Spotify sono: Regno Unito, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Svezia, Brasile, Colombia, Filippine, Indonesia e Kenya. Gli abbonati Premium saranno in grado di accedere attraverso i loro dispositivi IOS, Android, Desktop o TV e una volta selezionata l’opzione “Passa al video” disponibile per i brani musicali supportati, i videoclip verranno riprodotti nella sezione “In riproduzione ora“.

Inoltre, se si desidera tornare all’ascolto in background, basta semplicemente cliccare su “Passa all’audio”. Inoltre, è possibile guardare i video a schermo intero selezionando la modalità panoramica sul proprio dispositivo.

Materiale via Ufficio Stampa