È arrivato il momento di sbloccare su Spotify la Playlist Futuristica del 2023: ecco come fare e come crearne una nuova.

È finalmente arrivato il momento di sbloccare la Playlist Futuristica (Playlist in a Bottle) di Spotify. Un anno fa, gli utenti sono stati invitati a creare le loro capsule del tempo musicali scegliendo le canzoni che più li rispecchiavano in quel momento. A partire dal 4 gennaio 2024, potranno riaverle indietro per riflettere sulla musica che hanno amato e su come si sono evoluti i loro ascolti nel corso dell’anno.

Come sbloccare la vostra Playlist Futuristica del 2023

I passaggi per sbloccare la Playlist Futuristica sono pochi ed estremamente semplici.

Collegati a spotify.com/playlistinabottle dal tuo cellulare.

dal tuo cellulare. Clicca Apri la tua playlist, dove potrai vedere quali canzoni sono state sigillate nella tua capsula del tempo musicale.

Salva e ascolta la tua Playlist Futuristica del 2023!

C’è di più! Gli utenti potranno anche creare una nuova Playlist Futuristica che non potrà essere aperta fino al 2025: dovranno rispondere a domande come Quale brano fa emergere il mio alter-ego? e Quale brano descrive il mio stato relazionale attuale? per aiutarli nella creazione della loro playlist e, quest’anno, potranno anche lasciare un messaggio per i sé del futuro.

Come creare una nuova Playlist