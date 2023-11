Il metaverso nel mercato italiano e le sue potenzialità anche in ambito musicale: ‘OnMetaverse Summit’ svela le nuove frontiere della realtà immersiva.

Si è tenuto all’Allianz MiCo di Milano OnMetaverse Summit, evento per gli addetti ai lavori dedicato alla trasformazione digitale e al futuro dell’innovazione nel mercato italiano. Secondo Meta, l’impatto economico che lo sviluppo tecnologico potrebbe portare nei prossimi anni è da stimarsi tra i €28 e i €52 miliardi entro il 2035. È chiaro, quindi, che i professionisti non possono certo ignorare tutte le potenzialità a esso connesse.

“Siamo lieti di aver riunito per il secondo anno di fila attori importanti di questo cambiamento”, ha dichiarato Lorenzo Cappannari, CEO e Co-Founder di AnotheReality. “L’obiettivo di OnMetaverse, infatti, è quello di raccogliere le esperienze di chi sta guidando l’integrazione del mondo virtuale a quello reale. Per aiutare tutti noi a navigare le acque sconfinate della realtà immersiva e capirne le piene potenzialità”.

Foto da Ufficio Stampa

A inaugurare l’appuntamento – realizzato da AnotheReality in collaborazione con Fiera Milano – è stato Gad Hinkis, Head of Content di PatchXR. Il musicista e performer è stato protagonista di uno spettacolo musicale virtuale che ha introdotto il pubblico alle infinite possibilità del metaverso. Artur Sychov, Founder e CEO di Somnium Space, ha quindi presentato la modalità ‘living forever’, evidenziando come il metaverso sia una realtà sempre più tangibile.

Sono stati tanti i temi trattati, dal legame tra mondo fisico e virtuale alla gestione degli spazi nei mondi virtuali. I relatori, tra cui Robert Nelson di Sia Partners e Isabel De Peuter-Rutten di Euromersive, hanno esplorato i trend futuri, coinvolgendo architetti, designer e professionisti del settore dell’intrattenimento.

Per quanto riguarda, nello specifico, l’utilizzo del metaverso in ambito aziendale, l’argomento è stato approfondito da Heitor Bravi di PICO e Roger Vidal di INVELON. Mentre esperti di HR come Stefano Merante e Marco Gallus hanno discusso delle potenzialità della formazione virtuale e del team building. E ancora, Suzanne Borders, CEO di BadVR, ha illustrato come la realtà virtuale possa migliorare la comprensione dei dati attraverso la visualizzazione tridimensionale.

Foto da Ufficio Stampa

Ospite d’onore è stato Jean Michel Jarre, che ha esplorato i nuovi modelli creativi resi possibili dalle tecnologie immersive nella creazione e distribuzione della musica. Spazio anche al gaming, che ha avuto un ruolo di rilievo con Kent Byers di Directive Games e Matteo Favarelli di AnotheReality. A tale proposito il focus degli interventi ha indagato le tendenze future e le sfide nella creazione e promozione di brand in un ambiente in evoluzione continua.

La discussione si è, infine, conclusa con un approfondimento sull’avatar e la sua proprietà, coinvolgendo esperti come Valentino Megale di XRSI e Leonardo De Rossi di Bocconi Bitcoin and Blockchain Programme.

Foto da Ufficio Stampa