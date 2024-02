Su Apple Music ora è possibile scoprire gli ascolti mensili: Replay – a fine mese – vi indica infatti le canzoni che avete ascoltato di più.

Apple Music ha lanciato la versione mensile del suo Replay, che offre agli abbonati in tutto il mondo l’accesso ad approfondimenti relativi ai loro ascolti. La playlist di Replay che gli utenti già conoscono e amano è disponibile da oggi anche per l’anno 2024. Ascoltando abbastanza musica per raggiungere l’idoneità, gli utenti potranno accedere sia agli approfondimenti mensili sia alla playlist annuale. Ovviamente è già disponibile il Replay di gennaio.

Una volta effettuato l’accesso, gli ascoltatori potranno vedere ogni mese le canzoni, gli album, gli artisti e le loro hit del mese. Possono anche godere della classifica personale delle loro migliori canzoni dell’anno con il Replay Mix, che si aggiorna settimanalmente. Gli abbonati possono condividere le divertenti intuizioni personalizzate di Replay con familiari e amici, sui loro canali sociali o su qualsiasi piattaforma di messaggistica. È disponibile anche un archivio per gli appassionati di musica che vogliono rivivere la nostalgia dei loro ascolti passati su Apple Music.

Per iniziare, visitate questo link e accedete con lo stesso Apple ID utilizzato per Apple Music.