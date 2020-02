Scopa resta in equilibrio per l’asse terrestre? Nasa svela il vero motivo

Tutti pazzi per la sfida della scopa in equilibrio: sui social la sfida diventa virale ma pianeti e asse terrestre non c'entrano

Sui social, ieri, è scoppiata una vera e propria mania: tutti a postare foto della propria scopa in equilibrio. Un fenomeno raro, spiega qualcuno, che accade solo il 26 febbraio a causa della posizione dell’asse terrestre. C’è chi tira in ballo al Nasa, che è stata costretta a intervenire per smentire la fantasiosa teoria. La spiegazione, infatti, è molto più semplice.

LEGGI ANCHE: — Fai questo veloce test d’intelligenza e scopri qual è il tuo QI: solo il 17% risponde esattamente

La scopa in equilibrio sui social

La sfida della scopa in equilibrio ha coinvolto utenti di tutto il mondo. In Italia, tantissime persone si sono cimentati nel singolare esperimento e a tutti è perfettamente riuscito. C’è chi è rimasto sbalordito e chi si è semplicemente fatto due risate.

All’origine del fenomeno social, l’annuncio diventato virale: “Oggi la Terra ha un’inclinazione particolare che si ripeterà solo fra 3500 anni, per cui la scopa si mantiene in piedi da sola. Lo dice la Nasa. Provate…”.

#esperimentoriuscito: oggi la #Terra ha un’#inclinazione particolare che si ripeterà solo fra 3500 anni, per cui la #scopa si mantiene in piedi da sola. Lo dice la #Nasa. Provate… pic.twitter.com/91stTpO0CQ — Stefano Albamonte 🇪🇺🇮🇹🇫🇷🏳️‍🌈 (@SteAlbamonte) February 26, 2020

Nessuno ha voluto rinunciare a essere protagonista di questa nuova sfida e Twitter è stato inondato di foto di scope in equilibrio.

La spiegazione

Ovviamente, il motivo per cui la scopa resta in equilibrio da sola non è da ricercare nell’inclinazione dell’asse terrestre. Tirata in ballo nella challenge divenuta virale, la Nasa si è vista costretta a intervenire per smentire la teoria diffusa sui social.

La spiegazione è dovuta semplicemente a una legge fisica che ha a che fare con l’equilibrio. Non solo: nel vedere quel comune accessorio per le pulizie in piedi e non poggiato magari al muro del ripostiglio, le persone si sono sorprese semplicemente perché non avevano mai provato prima.

Anche oggi e domani e nei giorni futuri, insomma, se proviamo a lasciare la scopa in equilibrio sul pavimento, l’esperimento riuscirà.