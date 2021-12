La profezia del Natale che arriva dal viaggiatore del tempo: cosa potrebbe succedere il 25 Dicembre

Un sedicente viaggiatore del tempo ha annunciato che alcuni importanti eventi mondiali sconvolgeranno presto la società.

Il 2021 non si fa mancare proprio niente: è arrivata infatti anche la profezia di Natale, lanciata attraverso un video su Tik Tok.

I viaggi nel tempo hanno sempre affascinato l’uomo, ma tra il sognare e il fare c’è una bella differenza. Un gap che nemmeno la scienza e le tecnologie moderne hanno mai saputo colmare.

In attesa di vedere ciò che accade solo nei film di fantascienza anche nella vita reale, ci ha pensato un TikToker ad aggiungere un po’ di preoccupazione a questo periodo storico.

Il sedicente viaggiatore del tempo infatti ha annunciato che alcuni importanti eventi mondiali sconvolgeranno presto la società.

The Time Traveler ha così annunciato: “il 20 dicembre 8 umani riceveranno super poteri dalle onde energetiche del Sole”, ma non solo: “il giorno di Natale succederà qualcosa di grande: si ricorderà per sempre perché sconvolgerà il mondo. Sarà in grado di cambiare il modo di vivere degli umani”. Suggestione o realtà, l’umanità è stata avvisata.

