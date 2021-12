Gli UFO volano vicino ai vulcani: avvistamenti vicino al Vesuvio. Perchè monitorano il vulcano?

In questi mesi sono stati registrati diversi avvistamenti di oggetti non identificati proprio attorno alla sommità del vulcano

Il Vesuvio è uno dei vulcani italiani tenuto sotto stretto controllo praticamente da sempre. Questo perché, seppur dormiente da circa 77 anni, è un vulcano attivo e potenzialmente molto pericoloso.

In questi mesi si sono succeduti diversi avvistamenti di oggetti non identificati proprio attorno alla sommità del vulcano. Sia nel periodo estivo (agosto) che a ottobre.

Si tratta di oggetti con una forma poco definita, spesso di colore bianco e praticamente impossibili da identificare con precisione. Il sospetto, e la motivazione più plausibile, è che ci siano in corso diversi studi che interessano il Vesuvio che possano prevedere eventuali eruzioni e conseguenti piani di fuga per i cittadini che vivono in prossimità del vulcano.

Intanto il Centro Ufologico Mediterraneo continua a registrare tali fenomeni, che sembrano essersi intensificati durante l’ultimo periodo.

Nel 2001 una ricerca pubblicata anche su Science ha accertato un accumulo di magma sotto la superficie a circa 8 chilometri e che si estende per 750 chilometri quadrati: e questo è uno dei motivi per cui il Vesuvio rimane sotto costante osservazione.

