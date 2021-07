Le terrificanti previsioni del 1972 sul clima si stanno avverando: quando è previsto il ‘collasso della società umana’

Uno studio risalente al 1972 sul ‘collasso della società umana’ in seguito ai cambiamenti climatici potrebbe diventare presto realtà: ecco perché.

Uno studio del 1972 pubblicato dal MIT parlava del ‘collasso della società umana’ in seguito ai cambiamenti climatici. Previsioni terrificanti che oggi, a distanza di quarantanove anni di distanza vengono confermate da una nuova ricerca di KPMG International. Ma quali sono le prove di questo collasso? Qual è la verità su tutto ciò?

‘Collasso della società umana’: le previsioni dello studio del 1972 pubblicato dal MIT

Andiamo con ordine. Nel 1972, il Massachusetts Institute of Technology (MIT) pubblicò uno studio che stabiliva che “la società umana sarà al limite del collasso entro i prossimi due decenni”. I ricercatori individuarono 12 scenari, molti dei quali prevedevano un momento nel quale le risorse naturali sarebbero diventate sempre più scarse portando ogni possibilità di crescita futura vicina all’impossibilità.

Lo studio fu pubblicato nel libro The Limits to Expansion (I limiti dell’espansione), e prediceva una sorta di apocalisse dovuta al deterioramento del pianeta Terra, volto a portare ad un punto di non ritorno per l’intera razza umana.

Perché lo studio del MIT era corretto

Oggi, un nuovo studio condotto da Gaya Herrington (ricercatrice del KPMG International) si è incentrato sulle predizioni sul “collasso della società umana” del MIT, valutando fattori come la popolazione, le emissioni industriali, i tassi di fertilità, l’inquinamento e la produzione agricola.

Il collasso previsto nel 1972, riporta il nuovo studio, è rimandato al 2040. Una data per certi versi lontana da quella indicata ai tempi della prima ricerca, ma non così tanto da farci stare tranquilli per il nostro futuro.

