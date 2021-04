Camomilla: una tazza al giorno allunga la vita

Sapevate che la camomilla allunga la vita? Basta prenderne una tazza al giorno per avere effetti sorprendenti! Ecco tutte le sue proprietà!

Si dice che una mela al giorno tolga il medico di torno, ma una tazza di camomilla presa tutti i giorni potrebbe farvi non rivedere il dottore per molto molto tempo: a quanto pare, addirittura, è qualcosa che allunga la vita! Non ci credete? Andiamo a vedere che cosa dicono le ricerche più recenti.

La camomilla allunga la vita?

Che i fiori di camomilla abbiano tantissime qualità lo sappiamo già tutti, ma è solo grazie ad una recente ricerca condotta in Texas, che alle proprietà calmanti e digestive possiamo aggiungerne una del tutto speciale: la camomilla allunga la vita!

Come leggiamo sulla rivista specializzata ‘The Gerontologist’, 1.677 uomini e donne di origine ispano-messicana sono stati tenuti sotto controllo per 7 anni: ogni giorno hanno bevuto un infuso di camomilla. I risultati raccolti dai ricercatori sono assolutamente sorprendenti, tanto che hanno visto ridurre del 29% il rischio di morte prematura.

Inoltre, lo studio ha evidenziato che la camomilla è in grado di agire anche come antiossidante naturale e antiinfiammatorio.

La camomilla aiuta a vivere più a lungo e riduce lo stress

Ebbene sì, l’infuso di camomilla allunga la vita e, stando allo studio già citato, riesce anche ad apportare ulteriori benefici al corpo umano. Questa pianta riesce a dare miglioramenti ai disturbi dello stomaco, ma anche a combattere l’ansia… E se questo può sembrarvi scontato, pare che abbia effetti miracolosi anche sul colesterolo e il diabete!

Per tutte queste ragioni, la camomilla che beviamo non è mai troppa: che la preferiate con zucchero, miele o senza alcun dolcificante, ne basta una tazza al giorno per vivere meglio e più a lungo.

