Quanto costa un biglietto per la finale Euro 2020? La cifra assurda per vedere la partita Italia-Inghilterra

Domenica 11 Luglio scopriremo chi sarà campione di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Una finale 'carissima': ecco il costo di un biglietto

Una finale molto attesa quella di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Domenica 11 Luglio scopriremo chi sarà il nuovo campione d’Europa, in questa finale che vede l’Italia tornare ad essere grande protagonista del calcio mondiale. Nello spettacolare stadio di Wembley sono attesi quasi 70.000 spettatori, che addirittura potrebbero aver pagato un biglietto 54.000 sterline quasi 64000 €.

A riportare la cifra da capogiro è il Mail Online; un biglietto per la finale avrebbe così moltiplicato di 180 volte il suo valore originale che era di 295£ (circa 345€). Una cifra da capogiro scatenata dall’enorme richiesta dei tifosi inglesi dopo la vittoria contro la Danimarca, che ha portato ad una ‘guerra’ di offerte online. Come sempre accade purtroppo nei grandi eventi, bisogna però stare attenti alle truffe. Sul sito Ufficiale della UEFA i biglietti sono andati esauriti in pochissimo tempo già dalla settimana scorsa, e questo ha portato i tifosi rimasti senza a cercarli su altri canali.

La UEFA ha messo in guardia i tifosi che hanno utilizzato siti alternativi per l’acquisto che potrebbero non riuscire ad entrare allo stadio dal momento che molti biglietti potrebbero essere falsi. Insomma il problema del bagarinaggio continua ad allungare la sua ombra sugli eventi, mentre l’attesa per sapere chi vincerà scalda gli animi. Manca poco alla finale, che vinca il migliore!

Crediti foto@Shutterstock