Euro 2020, ‘Jorginho doveva essere espulso’: gli inglesi protestano. Le dichiarazioni dei commentatori sportivi inglesi

Arrivano le proteste degli inglesi dopo la vittoria dell’Italia a Euro 2020: a finire nel mirino è una presunta espulsione mancata su Jorginho. Ecco cosa hanno detto

La vittoria dell’Italia ad Euro 2020 ha fatto la gioia di tutti… meno che degli inglesi: le proteste dei commentatori sportivi d’oltremanica sulla finale hanno riguardato soprattutto Jorginho, che secondo molti doveva essere espulso.

Proteste inglesi dopo la vittoria dell'Italia a Euro 2020: a finire nel mirino è il fallo di Jorginho su Jack Grealish, che ha fatto arrabbiare non poco i commentatori sportivi d'oltremanica.

‘Espulsione mancata su Jorginho’: le proteste degli inglesi dopo la vittoria azzurra a Euro 2020

Andiamo con ordine. Il centrocampista e trascinatore della Nazionale Jorginho è stato uno dei leader della vittoria dell’Italia ad Euro 2020: sarà per questo che proprio lui è finito al centro delle proteste degli inglesi, che gli incriminano una mancata espulsione che avrebbe potuto cambiare il volto del match.

Analizziamo l’episodio. Durante i supplementari, Jorginho è entrato duro in tackle su Jack Grealish, venendo però graziato dall’arbitro. L’episodio è avvenuto durante un momento in cui l’Inghilterra pressava molto alta, ed ha smorzato un’azione potenzialmente pericolosa, colpendo però al ginocchio il giocatore della nazionale britannica.

Jermain Jenas della BBC ha protestato, bollando il tackle come ‘shocking’: “guardando e riguardando l’azione dalle diverse angolazioni, era da cartellino (anche un semplice giallo avrebbe determinato l’espulsione del giocatore azzurro, già ammonito, ndr). Ho pensato subito che in quell’intervento ci fosse qualcosa di sbagliato”.

Anche Alan Shearer, ex campione del Newcastle, ha protestato per la vicenda: “Jorginho è stato fortunato a rimanere comunque sul campo, avrebbe dovuto ricevere un cartellino rosso. È stato azzardato, pericoloso e potenzialmente compromettente per il suo avversario. Avrebbero dovuto espellerlo”.

Quelle degli inglesi su Jorginho sono solo proteste dopo la vittoria azzurra a Euro 2020? Oppure hanno un fondo di verità?

