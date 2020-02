Colpo di scena a Uomini e Donne: il Trono Classico sarà sospeso? Le indiscrezioni e le voci sui social: "Mennoia dimettiti"

L’indiscrezione circola sul web da ore: il Trono Classico di Uomini e Donne è stato sospeso? Dopo la riduzione delle puntate del dating show di Maria De Filippi dedicato ai giovani in cerca dell’anima gemella, ora tronisti e corteggiatori potrebbero prendersi un periodo di pausa. Sui social è il delirio e i fan del programma di Canale 5 puntano il dito contro la redazione.

Uomini e Donne, Trono Classico sospeso?

Le vicissitudini sentimentali di dame e cavalieri sembrano appassionare più di quelle di tronisti e corteggiatori. Lo dicono i dati di ascolto e lo urlano a gran forza gli stessi telespettatori sul web.

Ed è proprio sui social che si stanno diffondendo i rumors secondo cui il Trono Over di Uomini e Donne sarebbe stato temporaneamente sospeso, nonostante alcune puntate siano già state registrate.

Molti utenti si dicono soddisfatti di un eventuale stop, non nascondendo però la delusione per la trasformazione che la versione young – quella originaria tra l’altro del programma – abbia subito.

In particolare, i telespettatori reclamano a gran voce che si ritorni a far partecipare alla trasmissione gente comune e non personaggi legati ad agenzie, che risultano poi interessati solo alla visibilità e non realmente a cercare l’anima gemella.

Colpa della Mennoia?

Insomma, il Trono Classico di Uomini e Donne attrae sempre il pubblico – più interessato agli scontri trash tra Tina e Gemma – perché è diventato una sorta di agenzia di collocamento.

Il malumore tra i fan del programma è evidente: “Spettatori chiedono gente sconosciuta alla ricerca veramente dell’amore. La redazione continua a mettere modelli, fashion blogger, gieffini, tentatori e vari morti di fama. Poi date più importanza alle esterne non alle discussioni sul nulla come social e followers” si sfoga qualcuno su Twitter.

Dello stesso tenore anche il post di un altro utente che cinguetta: “Non dovete sospendere il trono classico ma rifondarlo, partendo dal chiamare persone normali e non persone che già bazzicano nel mondo della tv tramite le agenzie. Ce la fate a capirlo che il pubblico vuole il trash vero e non il business? Magari è la volta buona”.

Infine, c’è chi chiede un passo indietro di Raffaella Mennoia, collaboratrice storica di Maria De Filippi: “La Mennoia dovrebbe dare le dimissioni, è lei la rovina del trono classico. Da anni sempre peggio, mettendo gente che va li solo x fitvia. La gente vorrebbe vedere ragazzi genuini… va fatta una ripulita totale… ad oggi il trono classico è morto”.

In tutto questo, viene spontaneo chiedersi che fine faranno i tronisti e se le puntate già registrate saranno mandate eventualmente in onda e quando. Sempre che il Trono Classico venga sospeso sul serio, ovviamente. Non resta che attendere.