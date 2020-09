Botta e risposta ad alto tasso di trash a Uomini e Donne: l'aspirante tronista non vuole ballare ma lei insiste e fa una battuta piccante...

Scoppiettante e a tratti piccante, la seconda puntata della nuova edizione di Uomini e Donne. Dopo aver mostrato una Gemma Galgani ringiovanita grazie al lifting, è tempo di conoscere i nuovi tronisti del dating show di Canale 5. E mentre Maria De Filippi attende il responso sui fortunati, ecco la battuta birichina di Roberta Di Padua, che appare piuttosto disinibita.

Uomini e Donne, la battuta hot di Roberta

Il primo dei duo troni maschili disponibili è stato assegnato e a spuntarla è stato Davide. Poco dopo tocca scoprire chi gli siederà accanto nella speranza di trovare l’anima gemella. A Roberta Di Padua, protagonista del Trono Over di Uomini e Donne già da un po’, piace l’altro Davide, Blanda. E non ne fa mistero, tifando spudoratamente per lui.

Allorché, Maria chiede al giovane se ha voglia di ballare con la dama di Cassino e lui, in realtà, un po’ tentenna, perché gli sembra irrispettoso verso le altre corteggiatrici. La conduttrice spiega che non c’è da temere perché ancora non è ufficialmente un tronista, ma il 27enne di Novara non è proprio convinto.

“Ma sai ballare? Magari mi insegni” chiede a Roberta. E Maria: “Perché? Sei rigido?”. Alla domanda della De Filippi, Blanda risponde: “Non so, non tanto dai…”.

Ilarità in studio e ironia sui social

Ed è qui che la bella 38enne non si lascia sfuggire l’occasione di una battutina piuttosto spinta. Mentre Maria cerca di convincere l’aspirante tronista a ballare, anche per stemperare la tensione, Roberta coglie al volo le parole della conduttrice per tirare una frecciatina dal sapore piccante.

“Vediamo, te lo dico io se sei rigido” afferma con aria quasi di sfida, scatenando risate in studio e suscitando la reazione divertita della stessa padrona di casa di Uomini e Donne.

“Te lo dico io se sei rigido”

ROBERTAAAAA ✈️✈️✈️✈️✈️✈️#uominiedonne pic.twitter.com/QJpoVHgZoD — mat is smiling ☻ (@ahoy_boy98) September 8, 2020

Anche il pubblico da casa non ha fatto a meno di notare le parole della dama e su Twitter si è scatenata l’ironia. La giusta dose di trash quotidiana che mancava! Per la cronaca: Blanda non ce l’ha fatta e il secondo tronista è Gianluca.