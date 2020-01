U&D anticipazioni, Tina si scontra con Gemma: De Filippi corre a bloccarla

Nuovo epico scontro tra Tina e Gemma nella puntata di Uomini e Donne: l'opinionista accusa la dama di essersi rifatta e volano stracci. Maria De Filippi costretta a intervenire per bloccarle

Non sarà una puntata tranquilla quella del Trono Over di Uomini e Donne che andrà in onda oggi pomeriggio su Canale 5. Stando alle anticipazioni di U&D, ad animare questo nuovo appuntamento del dating show di Maria De Filippi, ci penseranno Tina e Gemma, protagoniste dell’ennesimo scontro televisivo. Volano stracci in studio e la conduttrice è costretta a intervenire.

Anticipazioni U&D, Tina attacca Gemma

La clip diffusa dalla redazione del programma sulle anticipazioni di U&D in onda martedì 28 gennaio promette scintille. Durante la registrazione della puntata del Trono Over, Tina non sembra essere molto serena.

L’opinionista è particolarmente fredda con Gemma: quando la dama entra studio, la Cipollari ne imita l’andatura in modo provocatorio. Una volta che raggiunge il centro dello studio, Tina sbotta: “Non mi devi salutare, basta!”

Gemma risponde con ironia e tra un sorrisino e l’altro esclama: “Ma è nervosa per la bilancia?”.

Volano parole grosse

Gemma allude al fatto che Tina, poco prima, si era pesata per scoprire se l’obiettivo di dimagrire fosse stato raggiunto. Probabilmente, il risultato non è quello sperato dalla Cipollari, che si sarebbe appunto innervosita.

Ma la provocazione di Gemma sul peso di Tina – particolarmente sensibile sul tema – non è servita a placare gli animi, anzi. L’opinionista continua a manifestare nervosismo e fastidio mentre la dama torinese ammette di essere stanca di lei.

Come mostra il video delle anticipazioni di U&D, a un certo punto Tina esplode, accusando Gemma di essersi sottoposta a qualche ritocchino. “Ti sei rifatta, ti sei rifatta. Ti sei rifatta le labbra” continua a urlare contro la sua storica rivale televisiva che invece nega con fermezza.

Le due donne, particolarmente agitate, si alzano in piedi e Maria De Filippi è costretta a intervenire per allontanarle.