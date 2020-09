Patrizia De Blanck senza freni al GF Vip insulta pure Tina Cipollari: l'opinionista di Uomini e Donne replicherà alla contessa?

Incontenibile Patrizia De Blanck che lancia nuovi strali dal GF Vip. Questa volte, nel mirino della verace contessa è finita Tina Cipollari verso la quale ha utilizzato parole davvero poco lusinghiere. Le due, tra l’altro, si conoscono e in passato hanno persino lavorato insieme.

LEGGI ANCHE: — ‘Ti vuoi far querelare’, Tina Cipollari furiosa: come risponde alla provocazione durante U&D

GF Vip, Patrizia De Blanck insulta Tina Cipollari

Tutto si è consumato in pochi minuti, nel giardino della casa del GF Vip dove Patrizia De Blanck conversava amabilmente con gli altri coinquilini. Qualcuno ha ipotizzato la partecipazione della contessa a Uomini e Donne, come opportunità per trovare l’anima gemella. Lei però non ha mostrato particolare entusiasmo di fronte a una ipotesi del genere, dimostrando scarso interesse per il dating show di Maria De Filippi.

“Mi vedi là in mezzo? Non ci andrò mai, ma per carità. Quelli non sono programmi per me, io posso vederli da fuori e infatti li guardo, ma non è cosa che fa al caso mio” ha esclamato davanti ai suoi compagni d’avventura. E uno dei motivi per cui la contessa non andrebbe mai in quel programma è anche la presenza di Tina Cipollari: “A quella st**za… no quella lì…” aggiunge.

La Contessa vs #uominiedonne e contro Tina Cipollari con la quale ha fatto il Ristorante "quella str****" ✈️✈️✈️😂😂😂 #GFVIP pic.twitter.com/abeuvClRCd — Diabolik 📺 (@Gia_Uss90) September 22, 2020

Tina e Patrizia si conoscono

La stocca di Patrizia De Blanck verso Tina Cipollari al GF Vip non è passata inosservata e sui social si è scatenata l’ironia. Le due donne, tra l’altro, hanno lavorato insieme in passato ed la stessa contessa che lo ricorda. Entrambe hanno infatti partecipato al programma Il Ristornate condotto anni fa da Antonella Clerici.

Non è la prima volta che De Blanck lancia strali contro altre donne dello spettacolo. Appena entrata definì allo modo anche Alba Parietti, mamma di Francesco Oppini, attuale concorrente del GF Vip. E poi che dire delle parole poco affettuose rivolte a Flavia Vento quando la showgirl ha deciso di abbandonare la casa?

Conoscendo il caratterino di Tina, potremmo aspettarci una replica piccata a stretto giro.