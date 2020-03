Nuova puntata del serale di Amici su Canale 5: venerdì 20 marzo scopriremo i ragazzi che arrivano in semifinale

Si avvia verso il gran finale il serale di Amici: manca pochissimo al termine di questa nuova edizione del talent show di Maria De Filippi. Venerdì 20 marzo nuovo appuntamento in prima serata su Canale 5 che decreterà i semifinalisti: chi si aggiudicherà la vittoria?

Serale Amici su Canale 5, verso la finale

La tensione cresce tra i ragazzi di Amici in vista della quarta puntata del serale in onda venerdì. Non mancano però entusiasmo e voglia di dimostrare le proprie qualità. I concorrenti rimasti in gara sono sei.

LEGGI ANCHE:– Nuovo video inedito di Valentin di Amici che litiga con tutti

Quattro gli allievi di canto: Nyv, Giulia, Gaia e Jacopo. Nonostante il pubblico non possa essere presente in studio a causa delle misure del governo per il contenimento del coronavirus, i fan non fanno mancare il loro affetto via social.

Nella scuola più famosa d’Italia sono rimasti solo due ballerini, Javier e Nicolai, dopo l’improvvisa uscita di scena di Valentin, che ha scatenato non poche polemiche.

Chi vincerà?

Le lezioni e le prove sono andate avanti per tutta la settimana e ognuno dei sei ragazzi arrivati fino a questa fase del serale di Amici spera ora di conquistare un posto in semifinale. Sognando la finale e, ovviamente, la vittoria.

Il loro percorso artistico e le loro esibizioni, anche nella prossima puntata, saranno valutati da tre giurie: i giudici esterni, i professori, la Var e il pubblico da casa che si esprimerà attraverso il televoto.

Ricordiamo che la giuria esterna è composta da Loredana Bertè, Vanessa Incontrada e Gabry Ponte, mentre la direzione artistica è affidata a Giuliano Peparini.