Giovedì 12 marzo in prima serata su Canale 5 si ride con una divertente commedia di Carlo Vanzina. Sulla rete ammiraglia di Mediaset va in onda il film Non si ruba a casa dei ladri, che racconta la storia di Antonio che, costretto a chiudere la sua imprese di pulizie, trova lavoro come cameriere e va a vivere dall’anziana zia. Il suo datore di lavoro, Simone, è un politico disonesto e corrotto e quando scopre che è stato proprio lui a fargli perdere l’azienda, decide di organizzare una truffa per vendicarsi. Gli eventi si evolveranno tra spassosi equivoci e inattesi colpi di scena. Ecco, dunque, 5 curiosità che forse non sapevate su Non si ruba a casa dei ladri.

Non si ruba a casa dei ladri, 5 curiosità

Il film è uscito nelle sale nel 2016 e porta sul grande schermo due grandi attori del cinema italiano che recitano per la prima volta insieme come coprotagonisti. Parliamo di Vincenzo Salemme, nei panni del povero Antonio, e di Massimo Ghini che interpreta un politico disonesto. La coppia, però, aveva già lavorato insieme nella mini serie tv Un’isola diretta da Carlo Lizzani nel 1986.

Tra le curiosità di Non si ruba a casa dei ladri, ce n’é una che riguarda gli attori del film alle prese con dialetti diversi da quelli della propria città d’origine. Il simpatico Maurizio Mattioli, ad esempio, si esprime in torinese, mentre a usare il linguaggio tipico della capitale è il napoletano Salemme. Stefania Rocca invece si cimenta con il siciliano.

Altre chicche

Nel film, compare anche Liliana Vitale, attrice napoletana ultra ottantenne che veste i panni della zia Titina, dove Antonio si trasferisce dopo aver perso tutto.

In quanti hanno riconosciuto invece l’avvenente ragazza che interpreta l’estetista Demetra? Si tratta di Ria Antoniou, showgirl e modella greca, nota al pubblico italiano per aver partecipato a Ballando con le Stelle e a Colorado. Nel cast anche il cabarettista di Lugano, Teco Celio che dà il volto al banchiere svizzero.