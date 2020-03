Su Canale 5 'Non si ruba a casa dei ladri'

Giovedì 12 marzo in prima serata su Canale 5 si ride con una divertente commedia di Carlo Vanzina. Sulla rete ammiraglia di Mediaset va in onda il film Non si ruba a casa dei ladri. Il film racconta la storia di Antonio che, costretto a chiudere la sua azienda, si ritrovava a lavorare come cameriere per Simone, disonesto politico, che l’ha truffato. Sarà messa in atto una truffa per vendetta.

Foto: Kikapress