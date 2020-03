Stasera in TV, La Corrida cancellata: ecco cosa andrà in onda al suo posto

Niente pubblico in studio per i programmi tv e La Corrida viene cancellata: al posto di Carlo Conti, va in onda Bruno Vespa con Porta a Porta

L’emergenza coronavirus in Italia stravolge anche la programmazione televisiva. Venerdì 6 marzo, infatti, Rai 1 non trasmetterà La Corrida, cancellata fino a nuove disposizioni, ma una puntata speciale di Porta a Porta per fare il punto sulla diffusione del COVID-19. Il programma condotto da Carlo Conti si ferma, dunque, e non si sa quando ripartirà.

La Corrida cancellata, ecco perché

Dopo le ultime decisioni assunte dal Governo italiano per contenere la diffusione del coronavirus, anche le reti televisive si stanno adeguando, prendendo le giuste precauzioni.

Già diversi programmi Rai e Mediaset stanno andando in onda senza pubblico, per evitare eventuali occasioni contagio, ma ci sono alcune trasmissioni che non possono svolgersi con lo studio vuoto.

È il caso de La Corrida, in cui gli spettatori sono fondamentali per il format, ed è per questo che è stata cancellata. Al momento, lo show del venerdì sera di Rai 1 -in cui sono protagonisti i dilettanti allo sbaraglio giudicati proprio dal pubblico – è sospeso fino a data da destinarsi.

La situazione in TV

Fino all’approvazione del decreto del 4 marzo scorso, le limitazioni di accesso agli studi televisivi della Rai riguardavano solo la sede di Milano. La Lombardia, infatti, insieme ad Emilia Romagna e Veneto, era tra le regioni considerate zona rossa, per la presenza di focolai di coronavirus.

Ora, invece, le nuove disposizioni vietano eventi e manifestazioni che prevedono la presenza di molte persone, a meno che non riesca a garantirsi la distanza di sicurezza di almeno un metro l’uno dall’altro. Un dettame difficile da rispettare in uno studio televisivo.

Quindi, mentre tutti gli altri programmi televisivi (tranne quelli già registrati) andranno in onda senza pubblico, La Corrida è stata cancellata.