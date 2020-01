Stasera in tv, i film di Indiana Jones su Italia 1: 5 curiosità da sapere

Maratona televisiva in compagnia di Indiana Jones su Italia 1 che in prima e seconda serata, il 3 gennaio, propone Indiana Jones e il tempio maledetto e Indiana Jones e l’ultima crociata. Un appuntamento imperdibile per i fan del celebre archeologo protagonista di straordinarie avventure. Ecco qualche curiosità sulla saga di Indiana Jones, scritta da George Lucas e Steven Spielberg.

Saga Indiana Jones, qualche curiosità

Da quando il primo film della saga è uscito nelle sale cinematografiche la prima volta, nel 1981, il personaggio di Indiana Jones non ha mai perso successo e notorietà.

LEGGI ANCHE: — Indiana Jones, Harrison Ford non verrà mai rimpiazzato: ecco il motivo

Non tutti sanno però che la parte del protagonista, interpretata in maniera memorabile da uno straordinario Harrison Ford, doveva essere di un altro attore. Pare che fosse stato scelto Tom Selleck, il quale dovette rinunciare perché impegnato con la famosa serie tv Magnum P.I.

Il celebre archeologo, inoltre, non doveva chiamarsi Indiana Jones ma Indiana Smith. Fu Spielberg a suggerire il cambio di cognome, mentre il nome di battesimo è stato ispirato da quello del cane di Lucas.

Altri retroscena

Tra le curiosità sui film di Indiana Jones, ce ne sono alcune che riguardano le riprese. Ricordate la scena della scimmia che fa il saluto nazista nel primo episodio della saga? Ebbene furono necessari ben 50 ciak.

Il secondo film, Il tempio maledetto, invece, è stato segnato dalle vicende sentimentali dei due registi. Le ambientazioni dark della pellicola, infatti, sono dovute al periodo difficile vissuto da Lucas, che era alle prese con il divorzio. Mentre, fu proprio durante le riprese del secondo episodio che Spielberg conobbe la sua seconda moglie.

Per realizzare il franchise, i due creatori si ispirarono a diversi film per ragazzi ma anche ai fumetti della Disney. L’azienda di Topolino, in seguito, omaggiò Indiana Jones in due serie tv animate, andate in onda alla fine degli anni ’80.