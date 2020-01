Milly Carlucci debutta con un nuovo programma su Rai 1. Il Cantante Mascherato, questo il nome dello show, andrà in onda in prima serata ogni venerdì a partire dal 10 gennaio. Una trasmissione sorprendente e originale basata sul talento puro: è mistero sui concorrenti in gara che resteranno anonimi fino all’eventuale eliminazione.

Il Cantante Mascherato su Rai 1, come funziona il nuovo show di Milly Carlucci

Il format del nuovo programma pronto a esordire sulla rete ammiraglia Rai prevede l’esibizione di 8 personaggi famosi che si sfideranno in prove di canto.

L’identità dei concorrenti de Il Cantante Mascherato però non sarà svelata durante lo show: i Vip si presentano in scena con addosso dei travestimenti. Il Mastino, il Leone, il Coniglio, il Mostro, l’Angelo, l’Unicorno, il Barboncino e il Pavone sono le spettacolari maschere sotto cui si celeranno le celebrità.

Le performance saranno oggetto di una severa ma quanto mai obiettiva valutazione della giuria, che non sarà influenzata da altro se non dalla voce del concorrente. Chi, tra i partecipanti allo show, ottiene il punteggio più basso, a fine puntata sarà eliminato e potrà rivelare la sua identità.

La giuria dello show

Ma chi giudicherà le esibizioni dei concorrenti de Il Cantante Mascherato? Innanzitutto la giuria di esperti che affiancherà Milly Carlucci in questa nuova esperienza televisiva. Sarà composta da Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto e Francesco Facchinetti. Determinante per il risultato finale anche il televoto del pubblico da casa e il voto sui social.

Nessuno, è importante sottolinearlo, conosce chi si cela dietro le maschere: persino dietro le quinte i concorrenti – ai quali è vietato rivolgere la parola – sono obbligati a girare coperti da un mantello nero e un casco integrale in testa. Insomma, tutti – giuria e pubblico – proveranno a indovinare chi sono i personaggi famosi in gara, mettendo insieme gli indizi che verranno seminati.

Intanto qualche numero: gli 8 cantanti mascherati in gara vantano complessivamente 46 partecipazioni al Festival di Sanremo (con 5 vittorie), 250 milioni di dischi venduti, la conduzione di 70 programmi televisivi, ben 25 film, concerti in tutto il mondo, 107 album pubblicati e milioni di ore televisive.