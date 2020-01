Stasera in tv, Eden – Un pianeta da Salvare. Ritorna Licia Colò in tv su La7

Licia Colò sbarca in prima serata su La7 da mercoledì 8 gennaio con Eden, un pianeta da salvare. Il programma sarà un viaggio alla scoperta di posti incantevoli ma anche danneggiati dall’inquinamento in oltre 40 Paesi del mondo.

Su La7 Licia Colò con Eden, un pianeta da salvare

Licia Colò, ogni settimana su La7, ci presenterà le bellezze naturali del mondo in cui viviamo che ha bisogno non solo di essere scoperto e valorizzato, ma anche protetto e tutelato. Non a caso il programma della conduttrice ambientalista i chiama Eden, un pianeta da salvare, volto a sensibilizzare sulla salvaguardia dei luoghi che ci ospitano.

Bellezza e criticità, dunque, nella trasmissione che ci porterà in giro per il pianeta con uno sguardo particolare all’Italia. Spettacoli della natura, inquinamento marino, nuove tecnologie applicate all’ambiente, lotta alla desertificazioni, cambiamenti climatici sono alcuni degli argomenti su cui Licia Colò si concentrerà di puntata in puntata.

Anticipazioni prima puntata

Nel primo appuntamento di Eden, un pianeta da salvare si parlerà del valore della bellezza, ma anche del fenomeno dell’overtourism. Spazio poi ad approfondimenti sul nucleare pulito e a viaggi verso realtà lontane fino ad arrivare alla Grotta Gigante di Trieste.

Nelle successive puntate. con Licia Colò su La7, ci sarà anche occasione per mostrare alcuni dei luoghi più green del mondo in prima linea nella produzione di energia rinnovabile, visitare veri e propri paradisi naturali e spiegare quali sono i comportamenti responsabili da assumere per salvare il pianeta.