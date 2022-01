Sanremo 2022, Fiorello ci sarà: ecco quando salirà sul palco con Amadeus e cosa farà

Arriva la conferma della presenza di Fiorello al Festival di Sanremo: ecco cosa farà

Cresce l’attesa per il Festival di Sanremo che domani finalmente comincerà, e con essa cresce anche la voglia di scoprire cosa farà Fiorello in questa edizione.

Lo showman non ha ancora proferito parola, Amadeus ha parlato durante la conferenza stampa e ha dichiarato: ‘Allo stato attuale Fiorello è presente alla prima, poi non lo so, non chiedetemi se è presente tutte le sere o meno. Non so cosa succederà, può anche darsi che se ne vada”.

Fiorello ci sarà a Sanremo: Amadeus non lo credeva possibile

Amadeus non pensava fosse possibile che Fiorello partecipasse anche a questa edizione. Infatti, nel dubbio si era fatto preparare una sagoma a grandezza naturale di Fiorello e avrebbe condotto trasportando la sagoma in giro per il palco.



Il conduttore della settantaduesima edizione ha provato a sviare ma alla fine i fan hanno avuto la risposta che cercavano. Fiorello dunque ci sarà anche in questo Festival e a “tagliare la testa al toro” ci ha pensato proprio Amadeus, affermando: “Se mi avessero detto che Fiorello sarebbe stato 3 volte ad un mio Sanremo, avrei detto non è possibile. Per chi fa il comico è una delle cose più difficili in assoluto, l’anno scorso è stato eroico (per la sala vuota). Davvero pensavo non sarebbe venuto”.

Foto: Kikapress