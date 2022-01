Sanremo 2022, Fiorello ci sarà: ecco quando salirà sul palco con Amadeus. La conferma da Bruno Vespa

Arriva la conferma della presenza di Fiorello al Festival di Sanremo

Cresce l’attesa per il Festival di Sanremo che tra una manciata di giorni finalmente comincerà, e con essa cresce anche la voglia di scoprire se Fiorello ci sarà o meno in questa edizione.

Lo showman non ha ancora proferito parola, Amadeus ha parlato della sua imprevedibilità e di aver prenotato una stanza di fronte alla sua perché con Fiore non si sa mai ma fino a oggi mancava una vera e propria conferma della presenza di Fiorello sul palco dell’Ariston.

Fiorello ci sarà a Sanremo, parola di Bruno Vespa

Quella che è sembrata una certezza però è arrivata inaspettatamente da Bruno Vespa durante Porta a Porta, Amadeus infatti nel parlare in collegamento del suo terzo Sanremo si è lasciato andare a quella che sui social è stata interpretata come una conferma in tal senso.

Il conduttore della settantaduesima edizione avrebbe cercato di sviare ma alla fine i fan hanno avuto la risposta che cercavano. Fiorello dunque ci sarà anche in questo Festival e a “tagliare la testa al toro” ci ha pensato proprio Bruno Vespa, affermando: “Diamo conferma che ci sarà pure Fiorello”.

Foto: Kikapress