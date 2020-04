L'inviata di Pomeriggio 5 a Venezia è a bordo dell'elicottero della GdF che parte all'inseguimento di una persona in spiaggia. Ed è polemica

In occasione delle festività pasquali appena trascorse, le forze dell’ordine hanno aumentato i controlli per garantire il rispetto delle misure di contenimento del Covid19 stabilite dai provvedimenti del governo. L’obiettivo era evitare che la gente, approfittando del sole e delle temperature miti registrate nei giorni di Pasqua e Pasquetta, si riversasse in strada, aumentando il rischio contagio. Sui social e in televisione abbiamo visto diversi video che mostrano tali attività, ma quanto andato in onda a Pomeriggio 5, con tanto di inseguimento in diretta di un passeggiatore solitario, ha davvero dell’incredibile. E su Twitter si è riversata la profonda indignazione di molti utenti, sconcertati da quanto visto nel programma di Barbara D’Urso.

L’inseguimento in diretta a Pomeriggio non piace al pubblico

L’inviata della trasmissione si trova a Venezia. La giornalista è a bordo di un elicottero della Guardia di Finanza che sorvola la città alla ricerca di potenziali trasgressori. A un certo punto, viene avvistata una persona che cammina da sola sulla spiaggia. Si tratta di un uomo che accortosi di essere stato visto dalle forze dell’ordine, prova ad andare via.

“Barbara, l’elicottero ha segnalato quella persona sulla spiaggia, ma lui ha aumentato il passo e sta scappando, quindi ora lo stiamo inseguendo” esclama l’inviata di Pomeriggio 5 mentre parte l’inseguimento. La giornalista esorta inoltre l’operatore a non perdersi la scena e di riprendere tutto con la telecamera: “Andrea, inquadra!”

"Ecco Barbara, Barbara! L'uomo ha aumentato il passo e sta scappando, lo stiamo inseguendo! Si sta allontanando tra le case e lo stiamo inseguendo! Andrea, inquadra!". È un film poliziesco? No. È Barbara D'Urso con #pomeriggio5. Incredibile pic.twitter.com/OyVyuotPhY — Pietro Raffa (@pietroraffa) April 13, 2020

I commenti sui social

La scena andata in onda nel pomeriggio di Pasquetta su Canale 5 non è stata apprezzata dal pubblico che ha inondato i social con commenti davvero indignati.

“È un film poliziesco? No. È Barbara D’Urso con Pomeriggio 5, incredibile” osserva su Twitter il blogger Pietro Raffa, mostrando il video dell’inseguimento in diretta.

Per un’altra telespettatrice è semplicemente “follia”, mentre un utente ritiene che “una così (riferito a Barbara D’Urso, ndr) va tenuta lontana dalle telecamere per il bene del Paese”.

Ma quell’inseguimento in diretta a Pomeriggio 5 è costato anche una serie di critiche alla Guardia di Finanza, protagonista del video.

“Comunque che delusione la Guardia di Finanza, che si presta alle pagliacciate di Barbara D’Urso, scatenando una caccia all’uomo, singolo, in giro su una spiaggia con mezzi di aria, terra e mare” cinguetta qualcuno.

E c’è chi rincara a dose: “Dovrebbe vergognarsi il Comandante (colonnello o generale) della Regione GdF di Venezia per aver permesso che i suoi uomini, oggi, diventassero attori di fiction sotto la regia della D’Urso. Dovrebbe vergognarsi il Ministro delle Finanze. Per lei, fiato sprecato”.