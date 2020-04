I telespettatori sperano in qualche colpo di scena, magari con il rientro di alcuni dei protagonisti più amati: staremo a vedere cosa succederà!

Andrà in onda stasera la finale di Pechino Express, l’avventura itinerante condotta da Costantino Della Gherdesca che ha attraversato tre continenti, percorrendo 7000 km nell’arco di tre stagioni diverse: dalla Thailandia alla Cina alla Corea del Sud, le coppie superstiti raggiungeranno Seul, dove affronteranno le ultime faticosissime prove.

Pechino Express finale: in vista una sorpresa?

A contendersi il premio finale in denaro (che verrà devoluto ad un Organismo di Volontariato per la cooperazione internazionale che opera nei paesi visitati) saranno tre coppie: I Wedding Planner, Enzo Miccio e l’assistente Carolina; le Top, Ema Kovac e Dayane Mello; e le Collegiali, Nicole Rossi e Jennifer Poni.

Grandi assenti i Gladiatori, Max Giusti e Marco Mazzocchi, eliminati in semifinale, una coppia che ha lottato fin dall’inizio nonostante l’età (con i loro 51 e 54 anni i più “anziani” del gruppo) regalando risate, momenti di commozione ma anche di grande agonismo.

Per la finale i telespettatori sono quasi certi che ci saranno diverse sorprese, come accade tutti gli anni; sicuramente saranno previste prove durissime da affrontare per i concorrenti, ma forse potrebbe esserci un clamoroso “ritorno” di qualche coppia eliminata, ad esempio proprio i Gladiatori o gli altrettanto amati Sopravvissuti, Vera Gemma e Gennaro Lillio?

E’ già capitato che qualche concorrente eliminato venisse richiamato in gioco per fare da premio o da penalità ai concorrenti in gara: cosa avranno escogitato quest’anno gli autori?

Chi vincerà Pechino Express?

Intanto la domanda che tutti ci facciamo è proprio questa: chi vincerà questa stagione di Pechino Express?

Sarebbe fin troppo semplice puntare sui Wedding Planner, fortissimi e determinati fin dall’inizio: qualche bella sorpresa potrebbe arrivare anche dalle Collegiali, protagoniste di una vertiginosa risalita che le ha portate da “coppia cuscinetto” ad avversarie temibili da bersagliare con penalità e nomination.

Infine, le Top sono considerate outsider ma sia Dayane che Ema hanno dimostrato di avere i cosiddetti “attributi” in molte circostanze.

Certamente la finale di Pechino Express è a tinte rosa: non sono mai arrivate in finale 5 donne come quest’anno. Sarà buon segno?