Momenti di grande tensione a ‘Non è l’arena’ il programma di La7 condotto da Massimo Giletti. Il conduttore e Gaetano Pedullà dopo un’ascesa discussione hanno quasi sfiorato la rissa in diretta.

A scaldare gli animi un argomento che Giletti segue con grande attenzione: il caso Bonafede – Di Matteo, riguardante la mancata nomina al Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria del pm.

In prima battuta la discussine aveva solo toni accesi, con il direttore de La Notizia che si anima dichiarando di aver promesso di esssere un giornalista contro corrente e di averlo fatto davanti all’auto fumante di Falcone. Ma quando Pedullà attacca apertamente Giletti, il conduttore non ci sta e perde le staffe.

Pedullà accusa Giletti di aiutare le cosche e questo manda su tutte le furie il padrone di casa.

“Lei non c’era davanti l’auto di Giovanni Falcone. – sbotta il direttore del quotidiano – La lotta alla mafia non si fa come la fa lei, creando una divisione drammatica. Lei sta aiutando le cosche”