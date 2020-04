Manager di Amadeus attacca Alessandro Cattelan: frecciatine velenose dopo sua dichiarazione sul prossimo Sanremo

Lucio Presta, manager di Amadeus, interviene a gamba tesa su Alessandro Cattelan, dopo le controverse dichiarazioni che ha fatto su Sanremo 2021

Si fa il gioco duro sui social, specie ora che Lucio Presta, il manager di Amadeus, ha deciso di lanciare qualche frecciatina velenosa su Alessandro Cattelan, colpevole a sua volta di aver fatto alcune controverse dichiarazioni su Sanremo… Ma perché mai sarà scoppiato tutto questo caos? Da dove nasce?

Cattelan su Amadeus a Sanremo: “Ha fatto il suo lavoro”

Partiamo dal principio. Alessandro Cattelan ha rilasciato un’intervista a Dagospia nella quale ha commentato il successo del Festival di Sanremo, dicendo di Amadeus che “Ha fatto il suo lavoro. Ma Sanremo è quella cosa che guardi a prescindere da chi lo fa, da chi non lo fa, da cosa ci mette dentro. A me era piaciuto molto quello di Baglioni. E oramai le domande su Sanremo sono diventate un tormentone con voi giornalisti”.

Poi, ha continuato così: “Sanremo 2021? Se devo fare una previsione, credo che lo guarderò. Sicuramente la finale. Gli altri giorni non lo so, magari alternerò con un altro programma. Per l’edizione 2020 ne abbiamo parlato seriamente, sì, e devo dire che essere preso in considerazione per condurlo è già un bel riconoscimento”.

Lucio Presta sbotta contro Cattelan su Facebook

Parole, quelle di Cattelan, che non sono affatto piaciute a Lucio Presta (manager di Amadeus). Sarà per questo che ha risposto duramente al conduttore di E poi c’è Cattelan.

“Che poi uno se ne sta in pace a fare la sua bella quarantena e ad un tratto…AC – ha scritto su Facebook – In tempo di Corona virus mai mi sarei aspettato di leggere che Alessandro Cattelan avesse voglia , per farsi notare e parlare della imminente partenza del suo EPCC che ha debuttato ieri sera con uno 0,5 e 159 Mila spettatori, di tirare in ballo un collega che ha progettato e realizzato un grandissimo festival di Sanremo. (Amadeus)”

Poi, addirittura, rincara la dose facendo riferimento al fatto che Cattelan abbia dichiarato di avere avuto dei contatti per l’organizzazione di Sanremo: “Ora verrebbe voglia di domandare a Cattelan: se ne ha parlato con Salini e Rai uno perché poi non gli è stato affidato? Non ha avuto offerta economicamente interessante? Non gli hanno dato i collaboratori che voleva? Cosa lo ha portato a rifiutare? O forse quando dice che ne ha parlato era allo specchio o con qualcuno che non aveva titolo per decidere? Vorrei davvero che precisasse con chi ha parlato, così eventualmente smentire qualche millantatore che si è preso gioco di Lui”.

Lucio Presta: “Non conta il direttore artistico, ma l’X Factor di Cattelan è il peggiore di sempre”

E poi, per concludere, la stoccata finale: “Cattelan dice che Sanremo si guarda a prescindere da chi lo conduce, è vero! Non conta il direttore artistico, ma Cattelan quest’anno ha chiesto la direzione artIstica di X FACTOR ed è stata l’edizione peggiore di sempre dicono. Lui dice che almeno la finale la guarda sempre, mentre le altre serate guarda altro! Io prometto solennemente che il Sanremo che condurrà Lui lo guarderò tutto dalla prima all’ultima sera per essere certo che non sia un sogno ma una realtà. E per fortuna c’è Cattelan!”

Inoltre, il manager di Amadeus, su Twitter, ha ritwittato il post di un’utente che diceva: “Chissà se ad Ale Cattelan piacerebbe se io scrivessi che a XFactor lui fa solo il suo lavoro. Che XFactor è quella cosa che guardi a prescindere da chi lo fa e da cosa ci mette dentro, che preferivo quando c’era la Ventura e che al massimo guardo la finale. Poi, però scherzavo”.

Insomma, la presa di posizione di Lucio Presta è chiara e chissà se Alessandro Cattelan risponderà alle sue parole (o se non possa arrivare addirittura una risposta di Amadeus)… quel che è certo è che anche in quarantena non mancano certo le sorprese!

