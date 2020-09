Lorella Cuccarini, la risposta alla provocazione di Tommaso Zorzi sugli omosessuali: ‘Se avessi un figlio gay…’

Lorella Cuccarini risponde per le rime a Tommaso Zorzi, che dal GF Vip l'aveva insultata accusata di essere contro i diritti degli omosessuali. Ecco cosa ha detto.

Stanno facendo discutere le accuse lanciate da Tommaso Zorzi del GF Vip nei confronti di Lorella Cuccarini, accusata di essere omofoba e di essersi sempre espressa contro i diritti degli omosessuali. L’ex conduttrice de La Vita in Diretta, però, ha deciso di ribattere senza peli sulla lingua, rispondendo punto su punto al concorrente del reality di Canale 5.

Tommaso Zorzi: le accuse a Lorella Cuccarini sui diritti gay

Partiamo dal principio. Durante una conversazione coi suoi coinquilini del GF Vip, Tommaso Zorzi ha insultato pesantemente Lorella Cuccarini dicendo: “Ultimamente la Cuccarini mi sta proprio sul ca..o, una str..za. Si è espressa contro i diritti gay 150mila volte. Non puoi rompere i cogl… nel 2020 su sta roba, infatti Heather Parisi l’ha asfaltata 500 volte. Mi dà fastidio che la gente deve aprir bocca per seminare odio, piuttosto taci e fai più bella figura”.

Parole pesanti, che hanno provocato la reazione sdegnata dell’interprete de La Notte Vola, che ha ribattuto polemicamente su Instagram.

La Cuccarini risponde per le rime alle parole del concorrente del GF Vip

“Solitamente non rispondo alle provocazioni – ha esordito la Cuccarini – ma in questa occasione il silenzio potrebbe essere interpretato come un assenso e non posso permetterlo. Sono una persona onesta, l’ipocrisia non fa parte del mio DNA. Quando esprimo un’opinione, non è mai contro qualcuno, quindi sentire un concorrente del Grande Fratello dire che sono ‘contro gli omosessuali’ (più una serie di insulti che faccio finta di non aver sentito) è qualcosa che mi ferisce profondamente e che non credo di meritare”.

Cuccarini: “Se avessi un figlio lo amerei come qualsiasi altro figlio”

Poi, il messaggio continua sullo stesso tono: “Sfido chiunque ad aver mai ravvisato un comportamento irrispettoso o discriminatorio contro chiunque. Detto questo, non sono sempre allineata al ‘politicamente corretto’: se mi si chiede un’opinione sulle adozioni o sulla pratica dell’utero in affitto, posso pormi delle domande e non essere a favore. Questa non è e non sarà mai una dichiarazione contro la comunità LGBT e i diritti delle persone che vi appartengono e che, anzi, rispetto profondamente. È semplicemente il mio punto di vista su alcuni aspetti della vita. E lo esprimerei anche se avessi un figlio gay , che – sia chiaro – amerei profondamente come qualsiasi altro figlio”.

E, infine, arriva addirittura ad invitare Zorzi per un caffè: “Si può non essere d’accordo su tutto senza assolutamente essere omofobi […] Caro Tommaso, hai l’età di mia figlia Sara, probabilmente mi conosci solo per quello che leggi di me. Ti considero un ragazzo intelligente. Se vorrai, quando uscirai dalla casa, mi piacerebbe prendere un caffè insieme e vedere se riusciamo ad andare oltre le apparenze”.

Insomma il messaggio di Lorella Cuccarini per Tommaso Zorzi parla chiaro: arriverà anche una controreplica del gieffino? Magari vedremo la conduttrice in prima serata al reality come ospite?

