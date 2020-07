Liliana Fiorelli sulla cresta dell’onda fra musica e una nuova serie tv in uscita

Ospite a Ore15, Liliana Fiorelli ci racconta i suoi più recenti progetti fra cui Ritoccàti, la nuova sketch comedy in onda da stasera su Sky Uno

Attrice, comica, imitatrice, cantautrice, presentatrice: Liliana Fiorelli ha molte frecce al proprio arco e ultimamente sembra che tutte colpiscano il bersaglio. Non a caso è stata definita “artista crossmediale”.

Il pubblico la ama per la sua spontaneità ed intelligenza; il bellissimo volto e il sorriso radioso di questa giovane artista hanno conquistato moltissimi cuori. Oggi abbiamo avuto il piacere di averla ospite ad Ore15 e ci ha raccontato i suoi ultimi imperdibili progetti.

L’attrice romana, classe 1990, ha lavorato nel cinema (“Confusi e Felici” di Massimiliano Bruno, “Fortunata” di Sergio Castellitto, “Bentornato Presidente” di Stati e Fontana, “I Predatori” di Pietro Castellitto), in televisione come attrice e autrice (“Mai dire Talk” con la Gialappa’s Band su Italia 1 e “Quelli che il calcio” su Rai 2) e nel web come creator e interprete (nel gruppo Le Coliche).

Liliana ci spiega come cerca i suoi personaggi:

Per trovare dei personaggi da imitare parto di certo col trovare dei personaggi femminili che siano di potere – mai “sparare sulla Croce Rossa”! Io non sarò mai un’interprete di personaggi per svilirli o per deriderli. Quindi innanzitutto dare visibilità a donne della politica, della musica e dello spettacolo forti, felici… e che poi sicuramente hanno delle debolezze, delle fragilità che magari riesco a cogliere come vicine alle mie. La giovane attrice è di nuovo sul grande schermo nel lungometraggio “Il Regno”; ai nostri microfoni ha dichiarato: Ci sono delle linee di commedia (in questo film ndr) veramente rare… ricordano un po’ le commedie di Troisi con Lello Arena… Liliana Fiorelli sulla cresta dell’onda, fra musica e una nuova serie tv in uscita Ma non c’è solo la recitazione nella vita di Liliana Fiorelli: il 26 Giugno ha esordito come cantautrice con il singolo “Giorno Zero”. Raggiante di felicità per questa sua nuova avventura musicale, ci racconta com’è iniziata: Avevo fatto questa “canzoncina” durante il lockdown con l’obiettivo di riscoprire questo concetto della felicità, forse a volte un po’ “sbandierata”, ma quali sono le immagini che ci raccontano la felicità? Io ho trovato le mie… In arrivo l’album? La simpaticissima artista rimane sibillina a tal proposito… staremo a vedere!

Nel frattempo però potrete vederla stasera su Sky Uno nella nuova sketch comedy “Ritoccàti”. In questa serie Liliana Fiorelli interpreta la contessa Matilda, habituè dello studio del Dr. Giulio Basoccu.

Che bel divertimento, che bel lavoro, che bel cast – ci dice Liliana – È un prodotto che nasce dalla collaborazione con il professor Basoccu, un chirurgo estetico di fama e di qualità che aveva già un suo programma su Sky, e con Armando Festa e con il regista Alessandro Guida abbiamo dato vita ad una narrativa di questi personaggi che si incontrano nei salotti di chirurgia estetica (…) abbiamo costruito dei veri e propri caratteri: estremi e simpaticissimi, istrionici ma anche molto fragili… L’appuntamento con Ritoccàti è da stasera 13 Luglio, dal lunedì al venerdì, alle ore 20.00 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, su Sky Go e in streaming su NOW TV.

RITOCCÀTI: LA SKETCH COMEDY DEDICATA ALLA CHIRURGIA ESTETICA IN ONDA SU SKY UNO

Si presenta in una veste tutta nuova il chirurgo dei vip Giulio Basoccu. Sarà infatti il protagonista di RITOCCÀTI, una scketch comedy dedicata alla chirurgia estetica ideata insieme a Luca Rochira e prodotta da Mr Moody, che andrà in onda a partire dal 13 Luglio, dal lunedì al venerdì, alle ore 20.00 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, su Sky Go e in streaming su NOW TV.

Diretti dal regista Alessandro Guida, conosciuto già come regista e produttore per videoclip musicali per Fedez, Ligabue, The Giornalisti e tanti altri.

RITOCCÀTI è il nome della mini serie che vedrà protagonisti personaggi capaci di formulare le richieste più strabilianti in tema di bisturi: instancabili e disparati cercatori di bellezza, porteranno le loro storie (e i loro tic più ricorrenti) al cospetto del chirurgo estetico.

Una serie divertente interamente girata all’interno dello Studio Medico Basoccu, affermato chirurgo romano che opera nel campo della chirurgia estetica nazionale e internazionale da oltre 30 anni.

Al suo fianco, in una avventura comica ma che in qualche modo rispecchia anche ciò che spesso accade nel quotidiano, si sono alternati nomi noti come: Giancarlo Commare, Michela Giraud, Angelica Massera, Francesco Marioni, Paolo Camilli, Neva Leoni e Liliana Fiorelli.

Un prodotto fresco e leggero che, come ci dichiara il Prof. Giulio Basoccu, fa un po’ di ironia su un tema sempre all’avanguardia come quello della chirurgia estetica. Un’esperienza divertente che vuole portare comicità e allegria a tutti i telespettatori. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Brand Solutions, divisione interna di Sky Media.