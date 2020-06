Prosegue il viaggio nella Barcellona del XIV secolo con "La cattedrale del mare", serie iberica che riesce a tenere testa senza crollare anche a Montalbano

Prosegue su Canale 5 la serie tv spagnola “La cattedrale del mare”, tratta dal bestseller omonimo di Ildefonso Falcones: nonostante la concorrenza ingombrante di Montalbano (in replica) su Rai1 la serie Netflix ha dimostrato di “reggere”, attestandosi su un buon 11% di share per la puntata del 26 maggio.

I grandi contrasti che animano la storia, fra ricchezza e povertà, drammi e amori, libertà e schiavitù hanno saputo appassionare il pubblico: buon merito va dato anche all’affascinante ambientazione, la spietata Barcellona del XIV secolo.

Il protagonista, Arnau, compie una vertiginosa scalata sociale, partendo come una sorta di schiavo e finendo per diventare ricco e potente, ma senza mai dimenticare le sue origini e soprattutto quella Madonna del Mare che in qualche modo lo ha adottato, lui orfano di madre, fin da piccolo.

La cattedrale del mare anticipazioni terza puntata

Martedì 2 giugno andrà quindi in onda la terza puntata della serie: cosa succederà?

Le anticipazioni sono piuttosto stringate, ma sappiamo che nel primo episodio della puntata, “Non siamo come loro”, dopo il salvataggio di due bambini giudei dal linciaggio, Arnau riceverà come ricompensa la proposta di una nuova carriera remunerativa. Nel secondo, “Segreti”, Arnau comincia a guardare Mar con occhi diversi, forse perchè rischiando di morire si è reso conto di cosa è veramente importante nella sua vita. Re Pedro però ha altri progetti per lui…