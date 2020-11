Commenti piccanti nella stanza arancione al GF Vip: le sconvolgenti rivelazioni di Elisabetta Gregoraci sulle doti fisiche di Pierpaolo Pretelli

Discorsi piccanti durante la notte nella stanza arancione della casa del GF Vip. Elisabetta Gregoraci e Andrea Zelletta commentano le ‘dimensioni’ di Pierpaolo Pretelli. Parole inattese che risvegliano persino Dayane Mello, che stava quasi per addormentarsi. La scena catturata dai fan fa il giro del web e diventa immediatamente virale, scatenando ironia tra gli utenti dei social.

Elisabetta Gregoraci e quei commenti ho su Pierpaolo Pretelli

Nella stanza arancione erano tutti a letto – Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli in letti diversi -tranne Andrea Zelletta. L’ex protagonista di Uomini e Donne girovagava per la camera indossando solo uno slip. La mise del giovane tarantino ha scatenato commenti piccanti da parte dei presenti, che hanno assistito a una inaspettata rivelazione.

“Niente di che” esclama Elisabetta. Andrea incassa e scherzosamente ammette: “Io c’ho il trucco. Ho le pa**e grosse”. Mentre i due parlano, Dayane e Rosalinda, già sotto le coperte iniziano a ridere, quasi incredule di assistere a certi discorsi. Poi la Gregoraci si lascia andare a un giudizio sulle doti fisiche (parti basse, per intendeci) dell’ex velino. “Pierpaolo batte tutti” afferma, mentre Zelletta conferma: “Pierpaolo ha un bel pa**o”.

A questo punto, la modella brasiliana non resiste oltre e si alza sul materasso in cerca di Pretelli e inizia a prenderlo in giro. “Non ti svegliare all’improvviso tu” la rimprovera scherzosamente Rosalinda che continua a ridere sotto le lenzuola.

Insomma, Elisabetta Gregoraci non sarebbe poi così indifferenti al fascino – quanto meno estetico – di Pierpaolo Pretelli. Sarà per questo che non gli risparmia scenate di gelosia e ramanzine? Tra l’altro, la showgirl tra pochi giorni giorni potrebbe lasciare il programma, non intenzionata a restare fino a febbraio, mentre lui dovrebbe continuare a restare nella casa: la fine dei gregorgelli…