GfVip, Stefania si alza e se ne va. La reazione alle parole di Cecilia

Una nomination che vede tutte donne a rischio di uscire dalla casa del GfVip. Dayane, Cecilia, Carlotta, Stefania: queste le quattro concorrenti che dovranno sottostare alle volontà del pubblico e qualcuna non ha preso benissimo la nomination.

Un tradimento: così Cecilia Capriotti definisce la nomination ricevuta da Maria Teresa Ruta. Una vera e propria doccia fredda per lei, che non riesce ad accettare e a capire il perché MTR abbia fatto proprio il suo nome.

“Ho sempre parlato con lei, mi sono confidata e poi lei mi nomina, non ci sto è stato un colpo basso, le ho dato una fiducia che non meritava. – si sfoga Cecilia parlando con Tommaso e Stefania – Perdo la stima e quindi non mi interessa chiarire. Sono entrata con un’idea su di lei e invece torno sulla prima opinione”