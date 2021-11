GFVip, Katia insulta Soleil: verranno presi provvedimenti contro la Ricciarelli?

Durante un momento di gioco all'interno della casa, Katia Ricciarelli ha usato parole poco gentili nei confronti di Soleil

Durante un momento di gioco all’interno della casa, Katia Ricciarelli ha chiamato per ben due volte soleil “Brutta tro*a”. Gli utenti di twitter hanno subito notato e commentato l’accaduto.

LEGGI ANCHE: — GFVip, Katia lo aveva già fatto: l’insulto pesante contro Soleil. Gli utenti: “La Ricciarelli fuori”.

“Katia dice a soleil “Brutta Tro*a e poi vi scandalizzate per un “Bye Bit*h”” ha fatto notare un utente sui social. “Cerchiamo di non sorvolare sulle parole della Ricciarelli verso Soleil: Soleil viene giudicata per ogni affermazione che fa, vediamo se le parole di Katia passano in sordina come le altre” ha scritto qualcun altro.

“Katia era palesemente ironica e scherzosa e le è uscita male sicuramente, ma questo è solo per farvi ricordare quali sono i veri insulti gravi e di certo non “Bye Bit*H”” ha commentato un altro utente.

Ora, alla vigilia di una nuova puntata del Gf Vip, in tanti si chiedono se verranno presi provvedimenti contro Katia Ricciarelli oppure no.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset